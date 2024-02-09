https://ukraina.ru/20240209/1053191510.html

СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - 09.02.2024 Украина.ру

СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале

2024-02-09T10:12

2024-02-09T10:12

2024-02-09T10:12

киево-печерская лавра

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"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал Чекман.Информации от СБУ относительно обысков монастыря пока не поступало.Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.

https://ukraina.ru/20240113/1052657230.html

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киево-печерская лавра, новости, сбу, обыски, украина