https://ukraina.ru/20240209/1053191510.html
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - 09.02.2024 Украина.ру
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
2024-02-09T10:12
2024-02-09T10:12
2024-02-09T10:12
киево-печерская лавра
новости
сбу
обыски
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050329821_0:116:800:566_1920x0_80_0_0_3d7ad15ab9e72b93238c4bc663126db8.jpg
"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал Чекман.Информации от СБУ относительно обысков монастыря пока не поступало.Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
https://ukraina.ru/20240113/1052657230.html
киево-печерская лавра
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050329821_0:41:800:641_1920x0_80_0_0_dc84704fc6d9cef68fdaa011e7698ea0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киево-печерская лавра, новости, сбу, обыски, украина
Киево-Печерская лавра, Новости, СБУ, обыски, Украина
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал Чекман.
Информации от СБУ относительно обысков монастыря пока не поступало.
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем.
В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.