СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - 09.02.2024 Украина.ру
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СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ - 09.02.2024 Украина.ру
СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
2024-02-09T10:12
2024-02-09T10:12
киево-печерская лавра
новости
сбу
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"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал Чекман.Информации от СБУ относительно обысков монастыря пока не поступало.Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
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киево-печерская лавра, новости, сбу, обыски, украина
Киево-Печерская лавра, Новости, СБУ, обыски, Украина

СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ

10:12 09.02.2024
 
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал Чекман.
Информации от СБУ относительно обысков монастыря пока не поступало.
Киево-Печерская лавра разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем.
В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
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