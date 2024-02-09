Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках
Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках - 09.02.2024 Украина.ру
Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится
2024-02-09T08:15
2024-02-09T08:15
владимир путин
сша
иностранные наемники
украина
новости
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"Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин.Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине.
https://ukraina.ru/20240209/1053186943.html
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владимир путин, сша, иностранные наемники, украина, новости
Владимир Путин, США, иностранные наемники, Украина, Новости

Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках

08:15 09.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится
"Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин.
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
07:42
Путин заверил, что Россия и Украина рано или поздно договорятсяРоссия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
 
Владимир ПутинСШАиностранные наемникиУкраинаНовости
 
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