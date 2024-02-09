https://ukraina.ru/20240209/1053187209.html

Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках

Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках - 09.02.2024 Украина.ру

Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемниках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится

2024-02-09T08:15

2024-02-09T08:15

2024-02-09T08:15

владимир путин

сша

иностранные наемники

украина

новости

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"Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте - наемники из США, на третьем - из Грузии", - рассказал Путин.Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придется воевать на Украине.

https://ukraina.ru/20240209/1053186943.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, сша, иностранные наемники, украина, новости