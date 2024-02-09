https://ukraina.ru/20240209/1053185212.html

Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского

Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского - 09.02.2024 Украина.ру

Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского

Президент России Владимир Путин указал, что на Западе замалчивают историю, произошедшую в канадском парламенте осенью прошлого года, в которой оказался замешан президент Украины Зеленский.

2024-02-09T05:06

2024-02-09T05:06

2024-02-09T05:06

новости

владимир зеленский

владимир путин

такер карлсон

канада

украина

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_b2e5b293242114e897368719d4d8230b.png

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, глава государства напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский рукоплескал нацисту Ярославу Гуньке "Вот приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. (...) Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. (...) Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить?", – задал вопрос журналисту российский лидер. Путин напомнил, подразделения СС, сформированные из украинских националистов массово убивали мирных граждан, а сам Владимир Зеленский по национальности еврей. "Вы говорите: Гитлер мёртв уже 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя", — добавил Владимир Путин. Напомним, ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в осенью 2023 года.

канада

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, канада, украина, зарубежье