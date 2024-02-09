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Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского - 09.02.2024 Украина.ру
Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
Президент России Владимир Путин указал, что на Западе замалчивают историю, произошедшую в канадском парламенте осенью прошлого года, в которой оказался замешан президент Украины Зеленский.
2024-02-09T05:06
2024-02-09T05:06
2024-02-09T05:06
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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, глава государства напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский рукоплескал нацисту Ярославу Гуньке "Вот приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. (...) Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. (...) Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить?", – задал вопрос журналисту российский лидер. Путин напомнил, подразделения СС, сформированные из украинских националистов массово убивали мирных граждан, а сам Владимир Зеленский по национальности еврей. "Вы говорите: Гитлер мёртв уже 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя", — добавил Владимир Путин. Напомним, ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в осенью 2023 года.
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новости, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, канада, украина, зарубежье
Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
Президент России Владимир Путин указал, что на Западе замалчивают историю, произошедшую в канадском парламенте осенью прошлого года, в которой оказался замешан президент Украины Зеленский.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, глава государства напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский рукоплескал нацисту Ярославу Гуньке
"Вот приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. (...) Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. (...) Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить?", – задал вопрос журналисту российский лидер.
Путин напомнил, подразделения СС, сформированные из украинских националистов массово убивали мирных граждан, а сам Владимир Зеленский по национальности еврей. "Вы говорите: Гитлер мёртв уже 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя", — добавил Владимир Путин.
Напомним, ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в осенью 2023 года.