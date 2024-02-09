https://ukraina.ru/20240209/1053184896.html

Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца

Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца - 09.02.2024 Украина.ру

Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца

На вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, почему до сих пор между Россией и Украиной не было мирных переговоров, президент РФ Владимир Путин возразил: они были

2024-02-09T05:00

2024-02-09T05:00

2024-02-09T05:00

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владимир путин

переговоры

украина

владимир зеленский

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"Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договорённости и приняла под козырёк указания западных стран – европейских, Соединённых Штатов – воевать с Россией до победного конца", - объяснил глава государства.Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский запретил сам себе вести переговоры с Россией на законодательном уровне, а те идеи, которые он выдвигает по поводу урегулирования конфликта, не могут быть эффективны без диалога с Москвой.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.

https://ukraina.ru/20240118/1052749795.html

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новости, владимир путин, переговоры, украина, владимир зеленский