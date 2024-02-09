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Венгры имеют право претендовать на свои исторические земли на Украине – Путин
Венгры имеют право претендовать на свои исторические земли на Украине – Путин - 09.02.2024 Украина.ру
Венгры имеют право претендовать на свои исторические земли на Украине – Путин
Президенту России Владимиру Путину известно о желании венгров, проживающих на Украине, вернуться на свою историческую родину.
2024-02-09T02:36
2024-02-09T02:36
2024-02-09T02:36
новости
владимир путин
такер карлсон
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Об этом глава Кремля заявил известному американскому журналисту Такеру Карлсону в ходе двухчасового интервью. На вопрос о том, могут ли венгры претендовать на земли Украины, Владимир Путин подчеркнул, что "они имеют на это право". "Время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. В этом смысле, конечно, вполне можно (прим.ред. – претендовать на территории), если не говорить о том, что они имеют на это право – вернуть эти свои земли", – сказал российский лидер.Напомним, бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. В Москве он успел побывать в Большом театре на балете "Спартак", посетить выставку "Россия" на ВДНХ, но главная цель визита, известного журналиста, очевидно, состояла в том, чтобы взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался препятствовать этому. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков также отметил, что Администрация президента получает много запросов на интервью с Путиным от иностранных журналистов, но согласие получают не все. Анонс ещё не опубликованного разговора с президентом на странице у Карлсона набрал более 100 миллионов просмотров.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, такер карлсон
Венгры имеют право претендовать на свои исторические земли на Украине – Путин
Президенту России Владимиру Путину известно о желании венгров, проживающих на Украине, вернуться на свою историческую родину.
Об этом глава Кремля заявил известному американскому журналисту Такеру Карлсону в ходе двухчасового интервью. На вопрос о том, могут ли венгры претендовать на земли Украины, Владимир Путин подчеркнул, что "они имеют на это право".
"Время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. В этом смысле, конечно, вполне можно (прим.ред. – претендовать на территории), если не говорить о том, что они имеют на это право – вернуть эти свои земли", – сказал российский лидер.
Напомним, бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. В Москве он успел побывать в Большом театре на балете "Спартак", посетить выставку "Россия" на ВДНХ, но главная цель визита, известного журналиста, очевидно, состояла в том, чтобы взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался препятствовать этому. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков также отметил, что Администрация президента получает много запросов на интервью с Путиным от иностранных журналистов, но согласие получают не все. Анонс ещё не опубликованного разговора с президентом на странице у Карлсона набрал более 100 миллионов просмотров.