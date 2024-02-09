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Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство

Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство - 09.02.2024 Украина.ру

Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство

Президент России Владимир Путин в ходе двухчасового интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил на основе исторических данных почему Украина представляет собой искусственное государство.

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

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Российский лидер напомнил, что Владимир Ленин, имя которого так старательно пытаются стереть из памяти народа на Украине, создал страну именно в таком виде, который она имела до начала спецоперации. "Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой", – сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что после образования, на Украине стали насаживать политику украинизации – "коренизации". Этот процесс коснулся и других союзных республик: внедрялись национальные языки, культуры, что, по мнению российского лидера, "конечно, и неплохо". Владимир Путин также напомнил, что после Второй мировой войны Украина получила ещё часть польских и румынских территорий. "У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", – подчеркнул Владимир Путин. Напомним, бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. В Москве он успел побывать в Большом театре на балете "Спартак", посетить выставку "Россия" на ВДНХ, но главная цель визита, известного журналиста, очевидно, состояла в том, чтобы взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался препятствовать этому. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков также отметил, что Администрация президента получает много запросов на интервью с Путиным от иностранных журналистов, но согласие получают не все. Анонс ещё не опубликованного разговора с президентом на странице у Карлсона набрал более 100 миллионов просмотров.

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новости, владимир путин, история, такер карлсон