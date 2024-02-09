https://ukraina.ru/20240209/1053181853.html
Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство
Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство - 09.02.2024 Украина.ру
Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство
Президент России Владимир Путин в ходе двухчасового интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил на основе исторических данных почему Украина представляет собой искусственное государство.
2024-02-09T02:22
2024-02-09T02:22
2024-02-09T02:22
новости
владимир путин
история
такер карлсон
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Российский лидер напомнил, что Владимир Ленин, имя которого так старательно пытаются стереть из памяти народа на Украине, создал страну именно в таком виде, который она имела до начала спецоперации. "Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой", – сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что после образования, на Украине стали насаживать политику украинизации – "коренизации". Этот процесс коснулся и других союзных республик: внедрялись национальные языки, культуры, что, по мнению российского лидера, "конечно, и неплохо". Владимир Путин также напомнил, что после Второй мировой войны Украина получила ещё часть польских и румынских территорий. "У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", – подчеркнул Владимир Путин. Напомним, бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. В Москве он успел побывать в Большом театре на балете "Спартак", посетить выставку "Россия" на ВДНХ, но главная цель визита, известного журналиста, очевидно, состояла в том, чтобы взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался препятствовать этому. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков также отметил, что Администрация президента получает много запросов на интервью с Путиным от иностранных журналистов, но согласие получают не все. Анонс ещё не опубликованного разговора с президентом на странице у Карлсона набрал более 100 миллионов просмотров.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, история, такер карлсон
Путин обосновал Карлсону почему Украина – искусственное государство
Президент России Владимир Путин в ходе двухчасового интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил на основе исторических данных почему Украина представляет собой искусственное государство.
Российский лидер напомнил, что Владимир Ленин, имя которого так старательно пытаются стереть из памяти народа на Украине, создал страну именно в таком виде, который она имела до начала спецоперации.
"Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой", – сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что после образования, на Украине стали насаживать политику украинизации – "коренизации". Этот процесс коснулся и других союзных республик: внедрялись национальные языки, культуры, что, по мнению российского лидера, "конечно, и неплохо". Владимир Путин также напомнил, что после Второй мировой войны Украина получила ещё часть польских и румынских территорий.
"У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", – подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. В Москве он успел побывать в Большом театре на балете "Спартак", посетить выставку "Россия" на ВДНХ, но главная цель визита, известного журналиста, очевидно, состояла в том, чтобы взять большое интервью у президента РФ Владимира Путина. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался препятствовать этому. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков также отметил, что Администрация президента получает много запросов на интервью с Путиным от иностранных журналистов, но согласие получают не все. Анонс ещё не опубликованного разговора с президентом на странице у Карлсона набрал более 100 миллионов просмотров.