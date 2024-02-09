Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят операцию целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва обороны ВСУ одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, рассказал обозреватель.
После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, добавил эксперт.
"В 2014 году линия Карловка — Курахово была удобным рубежом обороны ополченцев. Как только ополченцы потеряли Карловку, фронт сразу же приблизился к Донецку и начались постоянные обстрелы. Река Волчья — это естественный рубеж обороны. Мы там остановимся, потому что нам понадобится перегруппировка", - подчеркнул Угольный.
Российские силы проводят эту операцию не только с целью взять Авдеевку. Мы проводим операцию с целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Это довольно удобный рубеж обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.
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