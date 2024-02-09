https://ukraina.ru/20240209/1053176319.html

Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки

Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки - 09.02.2024 Украина.ру

Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки

После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят операцию целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T03:40

2024-02-09T03:40

2024-02-09T03:40

новости

россия

украина

сво

авдеевка

река

донецк

днр

наступление

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва обороны ВСУ одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, рассказал обозреватель.После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, добавил эксперт.Российские силы проводят эту операцию не только с целью взять Авдеевку. Мы проводим операцию с целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Это довольно удобный рубеж обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html

россия

украина

авдеевка

донецк

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, авдеевка, река, донецк, днр, наступление, оборона, спецоперация