Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053176319.html
Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки
Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки - 09.02.2024 Украина.ру
Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки
После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят операцию целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T03:40
2024-02-09T03:40
новости
россия
украина
сво
авдеевка
река
донецк
днр
наступление
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg
В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва обороны ВСУ одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, рассказал обозреватель.После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, добавил эксперт.Российские силы проводят эту операцию не только с целью взять Авдеевку. Мы проводим операцию с целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Это довольно удобный рубеж обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html
россия
украина
авдеевка
донецк
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c565986f5d8f5bdeb57087e1e8175b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сво, авдеевка, река, донецк, днр, наступление, оборона, спецоперация
Новости, Россия, Украина, СВО, Авдеевка, река, Донецк, ДНР, наступление, оборона, Спецоперация

Выход к реке и удобный рубеж: военный обозреватель сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки

03:40 09.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. ВС РФ проводят операцию целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В Авдеевке сконцентрировано большое количество сил. Туда были переброшены войска из Центрального военного округа. Потому что для прорыва обороны ВСУ одного Донецкого 1-го корпуса было явно недостаточно, рассказал обозреватель.
После взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, добавил эксперт.
"В 2014 году линия Карловка — Курахово была удобным рубежом обороны ополченцев. Как только ополченцы потеряли Карловку, фронт сразу же приблизился к Донецку и начались постоянные обстрелы. Река Волчья — это естественный рубеж обороны. Мы там остановимся, потому что нам понадобится перегруппировка", - подчеркнул Угольный.
Российские силы проводят эту операцию не только с целью взять Авдеевку. Мы проводим операцию с целью выйти на линию Карловка — Курахово по реке Волчья. Это довольно удобный рубеж обороны, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 07:17
Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском ДонцеАктивность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияУкраинаСВОАвдеевкарекаДонецкДНРнаступлениеоборонаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
05:28Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти
05:23Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на марше
05:17Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
05:10"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
05:08Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя
05:06Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
05:06Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
05:00Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца
05:00Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
04:52Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин
04:50Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
04:40Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
04:29Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить
04:29"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация
04:20Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
04:19Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация
04:10Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
04:08Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Лента новостейМолния