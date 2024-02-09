https://ukraina.ru/20240209/1053172830.html

Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов

Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов - 09.02.2024 Украина.ру

Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов

"Они останутся в истории, но их именам не место на карте Сум", -- под таким откровенным и циничным лозунгом в украинском городе Сумы ведут кампанию по уничтожению памяти трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

2024-02-09T05:36

2024-02-09T05:36

2024-02-09T05:36

эксклюзив

великая отечественная война

сумы

истребитель

пилоты

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И, разумеется, памятников ему. В рамках, как указано на билбордах по городу, закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации Украины". Во как.Как известно, маршал авиации и самый результативный летчик Красной армии (64 сбитых самолета) времен Великой Отечественной войны (запрещенной, кстати, в современной Украине даже в упоминаниях) Иван Кожедуб родился в 1920 году в селе Ображиевка в Черниговской губернии. Но сейчас это село находится и тихо, как и большинство сел в Украине, умирает в Шосткинском районе Сумской области. Там же находится бюст Кожедуба как дважды, а потом и трижды Героя Советского Союза. А в самих Сумах ему поставлен красивый памятник и его именем назван парк. Все это и призвана сковырнуть новая сумская, как бы суперпатриотическая инициатива.А потом, ясное дело, перекинуться и на Киев, где к 90-летию Кожедуба в 2010 году ему установлен памятник на Аллее Героев в парке Вечной Славы в центре города. А также в Харьков, где его имя носит Харьковский национальный университет Воздушных Сил -- бывшее Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков (ХВВАУЛ), которое стало базой для подготовки кадров для авиации 2 военных академий и 9 высших военных училищ в Украине и за ее пределами.В 2010 году 90-летие со дня рождения героя Кожедуба Украина вообще-то праздновала на государственном уровне. Тогда же была выпущена памятная монета, посвященная прославленному асу, провозглашенному национальным героем.Но сейчас, увы, практически нет сомнений, что в условиях поражения ВСУ на фронтах спецвоенной операции (СВО) идеологам неонацистского режима президента Владимира Зеленского понадобится отмазка и отвлекалочка общественного мнения от провалов, и "кожедубопад" случится по всей Украине. Как раньше "ленинопад" или "пушкинопад" -- тотальное снесение памятников и любым материальных свидетельство памяти о Владимире Ленине и Александре Пушкине, объявленных "проводниками" той самой "российской имперской политики" Несмотря даже на то, что Ленин по большому счету просто создал Украину как государство, а Пушкин вообще был поэтом, который высоко ценил и любил малороссийское и даже пытался понять гетмана-иуду, предателя из предателей Ивана Мазепу.Главная же претензия укро-неонацистов и их прихлебателей и медийной обслуги сегодня, или, как изящно по-дебильному выразились авторы билборда, "почему Кожедуб на Ок для украинских Сум?" – летчик якобы "выступал против независимости.Это чистой воды неправда и пропагандистская извините, дрысня – Кожедуб после войны действительно жил в Москве, но умер 8 августа 1991 года, за 16 дней до провозглашения независимости Украины в Киеве. Годом ранее на III внеочередном Съезде народных депутатов, который 15 марта 1990 года избрал первого и последнее президента СССР Михаила Горбачева, Кожедуб, правда, зачитал "Обращение Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы трех степеней к Съезду народных депутатов СССР", в котором резко заклеймил происходящее на Родине. Но выступал-то он против клеветнических нападок на вооруженные силы СССР и против унижения фронтовиков, когда говорил, что старикам-победителям приходится хуже, чем в 1960-е годы, когда Великую Победу советского народа над нацизмом и фашизмом верховные "коммуньки" старались замылить, потому что боялись силы этих победителей.Так что поздравляю вас соврамши, сумские наци-костоломы от идеологии, как говорится.Но одно в этой кампании оголтелого и агрессивного беспамятства и святотатства в Украине хорошо – она максимально откровенно показывает подлинную личину неонацистского режима. То, кто его вдохновляет на "подвиги", кому служит верой и правдой и чего он боится, насилуя собственные страну и народ.Авторы сумского билборда, как видим, поставив факты в вину, упомянули и то, что Кожедуб был коммунистом, и то, что выступал на упомянутом III Съезде. Но главное, в чем его обвинили, заключалось в том, что он, во-первых, воевал с гитлеровским нацизмом. А это в сегодняшней Украине не прощают: фюрер немецкого народа Адольф Гитлер – не просто ретро-союзник нынешних неонацистов, он – идеологический и духовный предтеча нынешнего режима. По его заветам и практическим наметкам сегодня в Украине проводится лингвоцид, этноцид и геноцид всех, кто неугоден украинским неонацистам. В первую очередь русские, а потом и все остальные "инородцы".Во-вторых, -- и это вершина политического лизоблюдства укро-неонацистов! – Кожедубу не могут простить, что он успешно воевал против американцев -- нынешних кураторов и хозяев украинского режима. Причем начал он это делать еще в годы Великой Отечественной, в 1945 году -- сбил два американских истребителя P-51, принявших его самолет за немецкий и посмевших атаковать аса.Но больше всего Кожедуб вломил американцам в годы Корейской войны 1950-1953 годов. Под его командой летчики 324-й истребительной авиадивизии, помогавшей войскам Северной Кореи, одержали над "янки" 216 побед при минимальных потерях своих. Горели и падали тогда бывшие союзнички за милую душу, на загляденье.И вот в Сумах теперь не постеснялись и откровенно, в надежде на печенюшки благодарности, по-холуйски прогнулись перед американцами и попытались хоть посмертно сбить Кожедуба и расквитаться. Он обозвали асов Кожедуба "их н там нет" и сравнили с ситуацией 2014 года, когда сначала "кровавый пастор" Александр Турчинов, а затем и "кровавый кондитер" Петр Порошенко бросили армию против собственного народа в Донбассе.И тут, в принципе, больше нечего ни анализировать, ни морализаторствовать – все предельно ясно и до рвотных позывов понятно. Стоит только напомнить, что Украина, оскопляя память и отказываясь от настоящих героев, выходит на уровень поминания исключительно химер, фейков и откровенных лузеров в главе со Степаном Бандерой, который смерть свою встретил в Мюнхене под фамилией "Попель", что по-немецки означает "сопля", "козявка из носа". Бог, как говорится, очень символично шельму пометил. А теперь это – уровень и вершина неонацисткой памяти и почитания, пример для подражания и воспитаний будущих поколений в Украине…И остается лишь один вопрос – "Есть ли будущее у такой Украины?". В свете демилитаризации и денацификации Украины, которые объявлены и многократно подтверждены как главные задачи СВО, которые Россией неукоснительно будут выполнены……А Иван Кожедуб похоронен на Новодевичьем кладбище в благодарной Москве, где он был и остается героем. Украинцем, но героем из героев!

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230608/1046886691.html

https://ukraina.ru/20240208/1053169583.html

сумы

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эксклюзив, великая отечественная война, сумы, истребитель, пилоты