https://ukraina.ru/20240208/1053168988.html

Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным

Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру

Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал, почему ЕС поставил на паузу инициативу по использованию активов РФ, а также раскрыл проблему, связанную с содержанием учебников постсоветских стран

2024-02-08T14:15

2024-02-08T14:15

2024-02-08T14:15

видео

трухачев

ес

запад

замороженные активы

активы

россия

сво

украина

финансирование

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00:44 - План Запада по использованию активов РФ отложен? 02:29 - Внутриполитические проблемы в странах ЕС; 05:31 - Визит Жозепа Борреля в Киев и детали 13-го пакета санкций против России; 07:08 - Инициатива по ограничению передвижения российских дипломатов по ЕС; 08:31 - Разговоры о том, что Запад готов к разделу Украины; 10:26 - Реакция на визит Такера Карлсона в Москву; 13:35 - О содержании учебников постсоветских стран.

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