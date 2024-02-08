Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053168282.html
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране - 08.02.2024 Украина.ру
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
Президент Сербии Александр Вучич планирует присутствовать на саммите Западные Балканы — Украина, который пройдет в Тиране. Об этом Вучич заявил 7 февраля в Белграде, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом
2024-02-08T14:10
2024-02-08T14:10
новости
сербия
александр вучич
украина
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/40/1023714023_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_30f88d24b2eb0da388c66009fd7ce9a6.jpg
Президент Сербии сказал, что Сербия лучше других знает, как это выглядит, когда какой-то стране отказывают в ее праве на территориальную целостность и поэтому она придерживается "немного иной позиции" по отношению к украинскому конфликту."При этом мы ведем себя предельно корректно и никаким образом не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной", - заявил Вучич во время пресс-конфенции, которую транслировало новостное агентство "Танюг".Вучич также добавил, что у него очень корректные взаимоотношения с руководством Украины.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года Александр Вучич присоединился к резолюции, осуждающей действия России на Украине. В документе подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.
https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html
сербия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/40/1023714023_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_30254572b4531fa448d8391a7661cfdb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, александр вучич, украина, саммит
Новости, Сербия, Александр Вучич, Украина, саммит

Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране

14:10 08.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Сербии Александр Вучич планирует присутствовать на саммите Западные Балканы — Украина, который пройдет в Тиране. Об этом Вучич заявил 7 февраля в Белграде, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом
Президент Сербии сказал, что Сербия лучше других знает, как это выглядит, когда какой-то стране отказывают в ее праве на территориальную целостность и поэтому она придерживается "немного иной позиции" по отношению к украинскому конфликту.
"При этом мы ведем себя предельно корректно и никаким образом не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной", - заявил Вучич во время пресс-конфенции, которую транслировало новостное агентство "Танюг".
Вучич также добавил, что у него очень корректные взаимоотношения с руководством Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года Александр Вучич присоединился к резолюции, осуждающей действия России на Украине. В документе подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.
22 августа 2023, 17:48
Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по РоссииПрезидент Сербии на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах подписал очередной антироссийский документ, предложенный Западом.
 
НовостиСербияАлександр ВучичУкраинасаммит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти
15:55В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков
15:48Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
15:28Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"
15:12Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
14:41Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
14:15Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным
14:10Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
14:10Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
13:55Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
13:53Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусами
13:50Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным
13:48Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца
13:47Бунт Порошенко и новая программа оппозиции
13:41"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву
13:19Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
13:18У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
13:01Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:58В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
12:53От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
Лента новостейМолния