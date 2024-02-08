https://ukraina.ru/20240208/1053168282.html

Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране

Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране - 08.02.2024 Украина.ру

Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране

Президент Сербии Александр Вучич планирует присутствовать на саммите Западные Балканы — Украина, который пройдет в Тиране. Об этом Вучич заявил 7 февраля в Белграде, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом

2024-02-08T14:10

2024-02-08T14:10

2024-02-08T14:10

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сербия

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Президент Сербии сказал, что Сербия лучше других знает, как это выглядит, когда какой-то стране отказывают в ее праве на территориальную целостность и поэтому она придерживается "немного иной позиции" по отношению к украинскому конфликту."При этом мы ведем себя предельно корректно и никаким образом не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной", - заявил Вучич во время пресс-конфенции, которую транслировало новостное агентство "Танюг".Вучич также добавил, что у него очень корректные взаимоотношения с руководством Украины.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года Александр Вучич присоединился к резолюции, осуждающей действия России на Украине. В документе подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.

https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html

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новости, сербия, александр вучич, украина, саммит