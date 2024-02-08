https://ukraina.ru/20240208/1053168282.html
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране - 08.02.2024 Украина.ру
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
Президент Сербии Александр Вучич планирует присутствовать на саммите Западные Балканы — Украина, который пройдет в Тиране. Об этом Вучич заявил 7 февраля в Белграде, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом
2024-02-08T14:10
2024-02-08T14:10
2024-02-08T14:10
новости
сербия
александр вучич
украина
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/40/1023714023_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_30f88d24b2eb0da388c66009fd7ce9a6.jpg
Президент Сербии сказал, что Сербия лучше других знает, как это выглядит, когда какой-то стране отказывают в ее праве на территориальную целостность и поэтому она придерживается "немного иной позиции" по отношению к украинскому конфликту."При этом мы ведем себя предельно корректно и никаким образом не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной", - заявил Вучич во время пресс-конфенции, которую транслировало новостное агентство "Танюг".Вучич также добавил, что у него очень корректные взаимоотношения с руководством Украины.Как сообщало издание Украина.ру, на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года Александр Вучич присоединился к резолюции, осуждающей действия России на Украине. В документе подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.
https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html
сербия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/40/1023714023_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_30254572b4531fa448d8391a7661cfdb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, александр вучич, украина, саммит
Новости, Сербия, Александр Вучич, Украина, саммит
Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
Президент Сербии Александр Вучич планирует присутствовать на саммите Западные Балканы — Украина, который пройдет в Тиране. Об этом Вучич заявил 7 февраля в Белграде, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом
Президент Сербии сказал, что Сербия лучше других знает, как это выглядит, когда какой-то стране отказывают в ее праве на территориальную целостность и поэтому она придерживается "немного иной позиции" по отношению к украинскому конфликту.
"При этом мы ведем себя предельно корректно и никаким образом не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной", - заявил Вучич во время пресс-конфенции, которую транслировало новостное агентство "Танюг".
Вучич также добавил, что у него очень корректные взаимоотношения с руководством Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах в августе 2023 года Александр Вучич присоединился к резолюции, осуждающей действия России на Украине. В документе подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.