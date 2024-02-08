https://ukraina.ru/20240208/1053156899.html

США превращают Украину в пустыню - Константинов

США превращают Украину в пустыню - Константинов - 08.02.2024 Украина.ру

США превращают Украину в пустыню - Константинов

Стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-02-08T09:44

2024-02-08T09:44

2024-02-08T09:44

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владимир константинов

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"У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", - сказал Константинов.По его словам, западные страны в отношении Украины "бесстыдно жонглируют принципами демократии", доказывая, что суть хваленых западных правил в том, что нет никаких правил.

https://ukraina.ru/20240108/1052576944.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, владимир константинов, зарубежье, новости