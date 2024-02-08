https://ukraina.ru/20240208/1053156899.html
США превращают Украину в пустыню - Константинов
США превращают Украину в пустыню - Константинов - 08.02.2024 Украина.ру
США превращают Украину в пустыню - Константинов
Стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-02-08T09:44
2024-02-08T09:44
2024-02-08T09:44
украина
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владимир константинов
зарубежье
новости
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"У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", - сказал Константинов.По его словам, западные страны в отношении Украины "бесстыдно жонглируют принципами демократии", доказывая, что суть хваленых западных правил в том, что нет никаких правил.
https://ukraina.ru/20240108/1052576944.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, владимир константинов, зарубежье, новости
Украина, США, Владимир Константинов, Зарубежье, Новости
США превращают Украину в пустыню - Константинов
Стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", - сказал Константинов.
По его словам, западные страны в отношении Украины "бесстыдно жонглируют принципами демократии", доказывая, что суть хваленых западных правил в том, что нет никаких правил.