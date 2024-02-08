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Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ

Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ - 08.02.2024 Украина.ру

Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ

Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости

2024-02-08T07:57

2024-02-08T07:57

2024-02-08T07:57

зарубежье

финляндия

производство

оружие

украина

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"Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он.Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз.

https://ukraina.ru/20240116/1052726049.html

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зарубежье, финляндия, производство, оружие, украина