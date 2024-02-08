Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости
"Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он.
Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз.
"Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия – натовский форпост на Востоке", - сказал глава дипмиссии.