Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053155182.html
Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ
Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ - 08.02.2024 Украина.ру
Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ
Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости
2024-02-08T07:57
2024-02-08T07:57
зарубежье
финляндия
производство
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ed2ff626dd1850d18bfc64fe8e4a0cb.jpg
"Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он.Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз.
https://ukraina.ru/20240116/1052726049.html
финляндия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a0c33ffdeb1a7e16d7af32ce0b1170e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зарубежье, финляндия, производство, оружие, украина
Зарубежье, Финляндия, производство, оружие, Украина

Финским производителям выгодно поставлять оружие Киеву - посол РФ

07:57 08.02.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости
"Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он.
Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз.
"Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия – натовский форпост на Востоке", - сказал глава дипмиссии.
Финляндия
16 января, 17:04
Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от РоссииРоссия якобы позволила жителям третьих стран подойти к границе с Финляндией, заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
 
ЗарубежьеФинляндияпроизводствооружиеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти
15:55В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков
15:48Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
15:28Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"
15:12Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
14:41Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
14:15Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным
14:10Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
14:10Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
13:55Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
13:53Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусами
13:50Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным
13:48Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца
13:47Бунт Порошенко и новая программа оппозиции
13:41"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву
13:19Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
13:18У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
13:01Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:58В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
12:53От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
Лента новостейМолния