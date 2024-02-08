https://ukraina.ru/20240208/1053152214.html

Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины

Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины - 08.02.2024 Украина.ру

Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины

На Украине обсуждают, каким образом можно и можно ли набрать достаточное количество солдат в ВСУ в условиях, когда добровольцы закончились, а остальные граждане не горят желанием убивать и умирать.

2024-02-08T05:10

2024-02-08T05:10

2024-02-08T05:10

эксклюзив

украина

эксперты

мобилизация

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Закон о мобилизации снова вызывает скандалы. Комитеты Верховной Рады высказали свои замечания и, скорее всего, после первого чтения законопроект отправят на серьезную доработку, считает украинский политолог Кость Бондаренко.Скандалы вызывают и действия сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования — Ред.), которые просто отлавливают людей на улицах и в маршрутках.Само это слово "ТЦК" - уже становится ругательным, отметил политолог в эфире ютуб-канала "Дикий Live". По мнению эксперта, когда главкома ВСУ Валерия Залужного отправят в отставку, то все "повесят" на него. Но, когда война закончится, серьезные неприятности начнутся уже у самих сотрудников ТЦК."Поскольку количество людей, которые захотят отомстить за эту мобилизацию, за беспардонную мобилизацию, будет просто заоблачным", - пояснил политолог. Он также отметил, что рано или поздно выборы на Украине все же состоятся, тогда и политикам припомнят закон о мобилизации.Но пока война продолжается, продолжается и отлов людей для ВСУ. Как отметил депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух в обществе и подорвал единство в государстве".По мнению депутата, все это должно быть прекращено как можно быстрее, но - "нужны реальные и эффективные альтернативы".Многих на Украине беспокоит заложенная в законопроект о мобилизации идея электронного кабинета военнообязанного. В соцсетях спрашивают: как обеспечить всем доступ в интернет, где будут расположены дата-центры, как можно — и можно ли - обеспечить безопасность хранения данных?Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в связи с этим напомнил о том, что на проведение голосования в национальном отборе на "Евровидение" в приложении Дiя были выделены миллионы, но - "голосовалка поломалась".Напомним, в приложении в ходе голосования произошел сбой, который власти объяснили рекордным количество посетителей. Как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, было около 15 тысяч запросов в секунду."А нам рассказывали — выборы в Дiе, помните? А теперь про электронный кабинет рассказывают. Так может мы сразу соберем все данные, отправим там в Москву, да и все. Ну какой электронный кабинет, если (…) голосовалку на "Евровидение" организовать не можете, все ржут, вся страна ржет", - сказал Мосейчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По мнению политика, единственная польза от такого голосования в отборе на "Евровидение" в том, что об электронных выборах в ближайшие пять лет можно забыть — да и об электронном кабинете тоже, поскольку все депутаты Рады в курсе произошедшего.Что дальше? Перспективы для Киева очень туманные, потому ситуацию надо фиксировать, отметил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это понимают те представители военного руководства и крупного бизнеса, с кем ему довелось общаться.В эфире интернет-канала "Вышка" эксперт предположил, что ключевые украинские элиты "уже готовы или к замораживанию конфликта, или к каким-то переговорам через посредников о мире и всем остальном".Высказывают такие мнения и на Западе. Обозреватель New York Times Джулиан Барнс отмечает, что после провала контрнаступления ВСУ и с учетом сопротивления в Конгрессе США дальнейшей помощи Украине, Киеву не стоит надеяться на возвращение утраченных территорий и предстоит рассмотреть вариант заключения мирного соглашения с Россией.По мнению американского журналиста, ситуация для Украины "очень мрачная". Каким ему видится выход?По мнению Барнса. "Владимир Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, занятую сейчас Россией, и которое заставит Украину оставаться нейтральной, остановив ее интеграцию с Европой"."Украинцы называют эту сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять ее", - считает обозреватель New York Times.Впрочем, на что согласится или не согласится Россия — покажет время. В Москве не раз заявляли, что цели СВО должны быть достигнуты.Проявляющуюся в определенных кругах украинского истеблишмента вынужденную тягу к миру отмечают и другие наблюдатели."Сейчас элитные группы на Украине организовались против Зеленского, потому что понимают, что Зеленский — это бесконечная война", - сказал экс-депутат Верховной Рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев на канале обозревателя Павла Иванова.Политик отметил, что эти группы "хотят мира, но они не хотят прихода России, потому что у них нет гарантий". По мнению Царева, надо такие гарантии дать, "если мы хотим Украину". В частности, речь идет о гарантиях сохранения собственности малому, среднему и крупному бизнесу,"Если мы это прогарантируем и если мы это покажем на освобождённых территориях, то я знаю, сопротивление будет гораздо меньше. Вот той помощи фронту, которая сейчас идёт, ее не будет. И так по каждой категории населения", - сказал Царев, чьи слова приводит издание "Политнавигатор". При этом политик отметил, что он не видит, чтобы этим кто-то занимался.

https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация