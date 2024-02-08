Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов - 08.02.2024 Украина.ру
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Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов
Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов - 08.02.2024 Украина.ру
Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов
Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. Вместе с этим параллельно надо развивать и средства РЭБ. Это высокотехнологичный способ защиты от беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-08T03:00
2024-02-08T03:00
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дроны
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У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. России также нужно двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства защиты от дронов, рассказал военный.Конечно, "голь на выдумку хитра" и она способна придумать все что угодно. Но системы РЭБ — это высокотехнологичный способ защиты от вражеских беспилотных систем и их надо развивать, добавил офицер.Есть переносные системы РЭБ малого радиуса действия в 5–6 метров. Или такие, которые бойцы размещают в окопах. Есть системы, которые могут защитить взводный опорный пункт, их радиус действия 100–200 метров. БПЛА и РЭБ — это расходный материал, на фронте их нужно очень много, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рэб, дроны, защита, россия, украина, бпла, сво, бойцы, вс рф, беспилотники
Новости, РЭБ, дроны, защита, Россия, Украина, БПЛА, СВО, бойцы, ВС РФ, беспилотники

Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов

03:00 08.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. Вместе с этим параллельно надо развивать и средства РЭБ. Это высокотехнологичный способ защиты от беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. России также нужно двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства защиты от дронов, рассказал военный.
Конечно, "голь на выдумку хитра" и она способна придумать все что угодно. Но системы РЭБ — это высокотехнологичный способ защиты от вражеских беспилотных систем и их надо развивать, добавил офицер.
"Да, у нас есть физические средства защиты, вроде "мангалов" на бронетехнику и обычных рыбацких сетей и мелкой сетки-рабицы для прикрытия позиций. Наши солдаты затягивают позиции, дрон эту мелкую сетку не видит, запутывается в ней как в паутине и наши бойцы живы", - подчеркнул Шкурлатов.
Есть переносные системы РЭБ малого радиуса действия в 5–6 метров. Или такие, которые бойцы размещают в окопах. Есть системы, которые могут защитить взводный опорный пункт, их радиус действия 100–200 метров. БПЛА и РЭБ — это расходный материал, на фронте их нужно очень много, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 07:52
Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонамиКоллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК. Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к ним, можно сделать выводы, что на этот период ВСУ будут делать ставку на дроны, причем дешевые, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиРЭБдронызащитаРоссияУкраинаБПЛАСВОбойцыВС РФбеспилотники
 
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