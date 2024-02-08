https://ukraina.ru/20240208/1053131346.html

Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов

Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов - 08.02.2024 Украина.ру

Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов

Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. Вместе с этим параллельно надо развивать и средства РЭБ. Это высокотехнологичный способ защиты от беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-08T03:00

2024-02-08T03:00

2024-02-08T03:00

новости

рэб

дроны

защита

россия

украина

бпла

сво

бойцы

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053044134_0:150:3045:1863_1920x0_80_0_0_7b2e7d5eced3fe67647096faa70da9f3.jpg

У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. России также нужно двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства защиты от дронов, рассказал военный.Конечно, "голь на выдумку хитра" и она способна придумать все что угодно. Но системы РЭБ — это высокотехнологичный способ защиты от вражеских беспилотных систем и их надо развивать, добавил офицер.Есть переносные системы РЭБ малого радиуса действия в 5–6 метров. Или такие, которые бойцы размещают в окопах. Есть системы, которые могут защитить взводный опорный пункт, их радиус действия 100–200 метров. БПЛА и РЭБ — это расходный материал, на фронте их нужно очень много, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рэб, дроны, защита, россия, украина, бпла, сво, бойцы, вс рф, беспилотники