https://ukraina.ru/20240207/1053137272.html

Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России

Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России - 07.02.2024 Украина.ру

Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам законопроект вице-спикера Госдумы о наказании для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы

2024-02-07T13:15

2024-02-07T13:15

2024-02-07T13:15

доносительство

дмитрий песков

новости

кремль

россия

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"Доносительство - это плохо, критика - это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика - это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, - это хорошо, а доносительство - это было и есть, и будет плохо", - объяснил официальный представитель Кремля.На вопрос, фиксируют ли в Кремле случаи доносительства, Песков сообщил, что это не совсем прерогатива Кремля.Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы.По его словам, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон.

https://ukraina.ru/20240109/1052599222.html

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доносительство, дмитрий песков, новости, кремль, россия