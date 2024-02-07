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Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России
Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России - 07.02.2024 Украина.ру
Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам законопроект вице-спикера Госдумы о наказании для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы
2024-02-07T13:15
2024-02-07T13:15
2024-02-07T13:15
доносительство
дмитрий песков
новости
кремль
россия
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"Доносительство - это плохо, критика - это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика - это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, - это хорошо, а доносительство - это было и есть, и будет плохо", - объяснил официальный представитель Кремля.На вопрос, фиксируют ли в Кремле случаи доносительства, Песков сообщил, что это не совсем прерогатива Кремля.Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы.По его словам, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон.
https://ukraina.ru/20240109/1052599222.html
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Украина.ру
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доносительство, дмитрий песков, новости, кремль, россия
Кремль высказался о возможном возрождении культуры доносов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам законопроект вице-спикера Госдумы о наказании для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы
"Доносительство - это плохо, критика - это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика - это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, - это хорошо, а доносительство - это было и есть, и будет плохо", - объяснил официальный представитель Кремля.
На вопрос, фиксируют ли в Кремле случаи доносительства, Песков сообщил, что это не совсем прерогатива Кремля.
"Я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся. <...> В целом мне не известно, что где-то бы приветствовалось доносительство, но также не известно, что это приобретало бы массовые характеристики", - добавил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в госорганы.
По его словам, культура доносов возрождается, поэтому доносчиков может остановить только закон.