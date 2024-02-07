https://ukraina.ru/20240207/1053126903.html

"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе

"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе - 07.02.2024 Украина.ру

"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе

У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции. Исход СВО будет зависеть от первенства в части БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-07T04:30

2024-02-07T04:30

2024-02-07T04:30

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FPV-дроны — это дроны-камикадзе, которые летят в один конец и поражают живую силу, опорный пункт и бронетехнику противника. Они применяются на фронте все чаще и эффективнее, рассказал военный.По словам бойцов, сейчас у ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции, добавил офицер.Это значит, что России надо также двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства РЭБ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html

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новости, украина, сво, россия, дроны, бпла, безопасность, беспилотники