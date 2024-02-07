"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе - 07.02.2024 Украина.ру
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"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе
"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе - 07.02.2024 Украина.ру
"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе
У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции. Исход СВО будет зависеть от первенства в части БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-07T04:30
2024-02-07T04:30
новости
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дроны
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безопасность
беспилотники
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FPV-дроны — это дроны-камикадзе, которые летят в один конец и поражают живую силу, опорный пункт и бронетехнику противника. Они применяются на фронте все чаще и эффективнее, рассказал военный.По словам бойцов, сейчас у ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции, добавил офицер.Это значит, что России надо также двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства РЭБ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html
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новости, украина, сво, россия, дроны, бпла, безопасность, беспилотники
Новости, Украина, СВО, Россия, дроны, БПЛА, безопасность, беспилотники

"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе

04:30 07.02.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
У ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции. Исход СВО будет зависеть от первенства в части БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
FPV-дроны — это дроны-камикадзе, которые летят в один конец и поражают живую силу, опорный пункт и бронетехнику противника. Они применяются на фронте все чаще и эффективнее, рассказал военный.
По словам бойцов, сейчас у ВСУ кратно выросло количество FPV-дронов и интенсивность их применения. Они постоянно висят в воздухе и постоянно атакуют наши позиции, добавил офицер.
"Противник сделал ставку именно на эту техническую составляющую. Тот же [главком ВСУ Валерий] Залужный говорит, поскольку масштабной помощи от Запада ждать не приходится, а средний возраст солдат 50+, ВСУ будут делать ставку на беспилотные системы", - отметил Шкурлатов.
Это значит, что России надо также двигаться в этом направлении. Исход СВО будет зависеть от того, кто сумеет стать лидером в части БПЛА. И тут же параллельно надо развивать и средства РЭБ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 05:04
Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачокУкраина очень хороший противник, кусачий, но в меру слабый и реально системного сопротивления оказать не может. Украина — это хорошая боксёрская груша. Пока она функционирует, надо этим пользоваться, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
 
НовостиУкраинаСВОРоссиядроныБПЛАбезопасностьбеспилотники
 
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