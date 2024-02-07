https://ukraina.ru/20240207/1053126633.html

"Самые ретивые кормят червей": военный эксперт рассказал, почему на Украине острая нехватка военных

"Самые ретивые кормят червей": военный эксперт рассказал, почему на Украине острая нехватка военных - 07.02.2024 Украина.ру

"Самые ретивые кормят червей": военный эксперт рассказал, почему на Украине острая нехватка военных

Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине не осталось мотивированных профессионалов, все они были ликвидированы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-07T05:00

2024-02-07T05:00

2024-02-07T05:00

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всу

военные

потери всу

кредит

ес

евросоюз

мобилизация

сво

валерий залужный

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Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. До ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная с огромными коррупционными издержками. Восстановить соединения ВСУ, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, рассказал офицер.Но главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, добавил военный.Главком ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN прямо написал, что на Украине нет нормальной системы рекрутинга. Киев понимает, что они не могут ненасильственными методами призвать людей идти на фронт, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053119307.html

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новости, всу, военные, потери всу, кредит, ес, евросоюз, мобилизация, сво, валерий залужный