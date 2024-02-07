"Самые ретивые кормят червей": военный эксперт рассказал, почему на Украине острая нехватка военных
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзвлечение тел погибших из-под завалов в аэропорту Донецка
Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине не осталось мотивированных профессионалов, все они были ликвидированы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. До ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная с огромными коррупционными издержками. Восстановить соединения ВСУ, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, рассказал офицер.
Но главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, добавил военный.
"Самые ретивые нацисты, воюющие с 2014 года, уже кормят червей. Сейчас на Украине вылавливают людей в автобусах. И никакие деньги не заставят воевать человека, который воевать не хочет", - подчеркнул Шкурлатов.
Главком ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN прямо написал, что на Украине нет нормальной системы рекрутинга. Киев понимает, что они не могут ненасильственными методами призвать людей идти на фронт, резюмировал собеседник Украина.ру.
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