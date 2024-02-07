Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином - 07.02.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином
Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином - 07.02.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином
Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера решение о расширении сотрудничества с Японией выглядит абсурдным. Вокруг Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T03:30
2024-02-07T03:30
новости
алексей кочетков
япония
германия
конфликт
украина
сотрудничество
италия
россия
корея
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Ранее сообщалось, что министерства обороны Германии и Японии подписали документы о расширении сотрудничества. Осталось туда присоединиться Италии и совместно создать новый антикоминтерновский пакт и ось "Берлин — Рим — Токио", рассказал политолог.Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера это решение выглядит абсурдным. Вокруг границ Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине и ухудшения отношений с Россией, добавил эксперт.То же самое касается китайцев. Они рассуждают по принципу "Япония должна ответить за все, что она с нами сделала". Для японцев сейчас подходящее время заключать какие-то военные союзы с Берлином для воздействия на Россию, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей кочетков, япония, германия, конфликт, украина, сотрудничество, италия, россия, корея, китай, вторая мировая война
Новости, Алексей Кочетков, Япония, Германия, конфликт, Украина, сотрудничество, Италия, Россия, Корея, Китай, Вторая мировая война

Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином

03:30 07.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Киото
Города мира. Киото - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера решение о расширении сотрудничества с Японией выглядит абсурдным. Вокруг Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее сообщалось, что министерства обороны Германии и Японии подписали документы о расширении сотрудничества. Осталось туда присоединиться Италии и совместно создать новый антикоминтерновский пакт и ось "Берлин — Рим — Токио", рассказал политолог.
Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера это решение выглядит абсурдным. Вокруг границ Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине и ухудшения отношений с Россией, добавил эксперт.

"У Японии под боком народы, которые никогда не простят ей геноцида времен Второй мировой войны. Я бывал в [Северной] Корее. Я общался с корейцами из разных сфер и структур. Поквитаться с японцами – это не просто их национальная идея. Это один из их базовых элементов", - подчеркнул Кочетков.

То же самое касается китайцев. Они рассуждают по принципу "Япония должна ответить за все, что она с нами сделала". Для японцев сейчас подходящее время заключать какие-то военные союзы с Берлином для воздействия на Россию, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Разведчик Турист, он же Михалыч о том, как крутятся колеса войныРазведка сегодня — это не только глубокие рейды "за ленту", это еще и не всегда заметная работа по доставке боекомплектов на передовую, вывоз раненных и, в общем, постоянное движение — на передовую, по разбитым дорогам для решения различных задач командования и оттуда в тыл. Движение на фронте — это всё, залог скорости, а значит, и победы
 
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