https://ukraina.ru/20240207/1053113632.html

Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином

Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином - 07.02.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином

Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера решение о расширении сотрудничества с Японией выглядит абсурдным. Вокруг Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T03:30

2024-02-07T03:30

2024-02-07T03:30

новости

алексей кочетков

япония

германия

конфликт

украина

сотрудничество

италия

россия

корея

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Ранее сообщалось, что министерства обороны Германии и Японии подписали документы о расширении сотрудничества. Осталось туда присоединиться Италии и совместно создать новый антикоминтерновский пакт и ось "Берлин — Рим — Токио", рассказал политолог.Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера это решение выглядит абсурдным. Вокруг границ Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине и ухудшения отношений с Россией, добавил эксперт.То же самое касается китайцев. Они рассуждают по принципу "Япония должна ответить за все, что она с нами сделала". Для японцев сейчас подходящее время заключать какие-то военные союзы с Берлином для воздействия на Россию, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html

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германия

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новости, алексей кочетков, япония, германия, конфликт, украина, сотрудничество, италия, россия, корея, китай, вторая мировая война