Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином
Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера решение о расширении сотрудничества с Японией выглядит абсурдным. Вокруг Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее сообщалось, что министерства обороны Германии и Японии подписали документы о расширении сотрудничества. Осталось туда присоединиться Италии и совместно создать новый антикоминтерновский пакт и ось "Берлин — Рим — Токио", рассказал политолог.
Учитывая сегодняшние возможности Бундесвера это решение выглядит абсурдным. Вокруг границ Японии сейчас накаляется обстановка и Токио будет не до вмешательства в конфликт на Украине и ухудшения отношений с Россией, добавил эксперт.
"У Японии под боком народы, которые никогда не простят ей геноцида времен Второй мировой войны. Я бывал в [Северной] Корее. Я общался с корейцами из разных сфер и структур. Поквитаться с японцами – это не просто их национальная идея. Это один из их базовых элементов", - подчеркнул Кочетков.
То же самое касается китайцев. Они рассуждают по принципу "Япония должна ответить за все, что она с нами сделала". Для японцев сейчас подходящее время заключать какие-то военные союзы с Берлином для воздействия на Россию, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Разведчик Турист, он же Михалыч о том, как крутятся колеса войныРазведка сегодня — это не только глубокие рейды "за ленту", это еще и не всегда заметная работа по доставке боекомплектов на передовую, вывоз раненных и, в общем, постоянное движение — на передовую, по разбитым дорогам для решения различных задач командования и оттуда в тыл. Движение на фронте — это всё, залог скорости, а значит, и победы