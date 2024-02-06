https://ukraina.ru/20240206/1053115487.html
"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана - 06.02.2024 Украина.ру
"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале высмеял рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном
2024-02-06T13:29
2024-02-06T13:29
2024-02-06T13:29
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"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции". - Ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев.Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем общении с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996 году. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.Байден часто допускает подобные оговорки. Он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.
https://ukraina.ru/20230324/1044689662.html
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новости, джо байден, дмитрий медведев, франция, сша, зарубежье
Новости, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Франция, США, Зарубежье
"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале высмеял рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном
"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции". - Ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев.
Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем общении с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996 году. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
Байден часто допускает подобные оговорки. Он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.