https://ukraina.ru/20240206/1053115487.html

"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана

"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана - 06.02.2024 Украина.ру

"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале высмеял рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном

2024-02-06T13:29

2024-02-06T13:29

2024-02-06T13:29

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джо байден

дмитрий медведев

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"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции". - Ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев.Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем общении с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996 году. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.Байден часто допускает подобные оговорки. Он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.

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новости, джо байден, дмитрий медведев, франция, сша, зарубежье