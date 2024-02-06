"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах - 06.02.2024 Украина.ру
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"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах
"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах - 06.02.2024 Украина.ру
"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах
Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность работников избирательных комиссий и избирателей, заявил председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий
2024-02-06T12:18
2024-02-06T12:18
новости
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Высоцкий прокомментировал распространение слухов о том, что якобы на территорию ДНР направлены колоссальные силы сотрудников Росгвардии, целью которых является принуждение избирателей голосовать на предстоящих выборах президента России.Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, цик, выборы, президентские выборы, росгвардия
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, ЦИК, выборы, президентские выборы, Росгвардия

"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах

12:18 06.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность работников избирательных комиссий и избирателей, заявил председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий
Высоцкий прокомментировал распространение слухов о том, что якобы на территорию ДНР направлены колоссальные силы сотрудников Росгвардии, целью которых является принуждение избирателей голосовать на предстоящих выборах президента России.
"Присутствие сотрудников Росгвардии служит только одной цели — обеспечить безопасность жизни и здоровья членов участковых избирательных комиссий и наших избирателей", — заявил Высоцкий.
Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 12:10
На выборы президента России пригласили наблюдателей из 95 странЦентральный избирательный комитет (ЦИК) России направил приглашения для наблюдения на предстоящих президентских выборах в 95 стран, заявила 24 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании
 
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