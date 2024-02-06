https://ukraina.ru/20240206/1053107840.html
Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы
Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы - 06.02.2024 Украина.ру
Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы
В понедельник, 5 февраля, город Днепр (бывший Днепропетровск) посетил Владимир Зеленский, а местные власти отчитались ему о строительстве укрытий, а также показали центры тренировок мобильных огневых групп для ПЗРК "Игла" и ПТРК "Фагот"
2024-02-06T06:17
2024-02-06T06:17
2024-02-06T12:38
эксклюзив
днепр
днепропетровск
украина
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Пропагандистское видео о своем визите Зеленский выложил в соцсетях, за что его сразу раскритиковали украинские военные. По их мнению, видео позволяет идентифицировать объекты подготовки, после чего туда может быть нанесен удар.Визит украинского президента состоялся на фоне бунта полицейских из Днепра — местные копы отказываются вступать в ряды штурмовой бригады «Лють». Полицейские Днепра заявляют, что их заставляет вступить в штурмовую бригаду заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос. Между полицейскими и Богоносом возникла даже словесная перепалка. На одном из видео, распространяемом в соцсетях, слышно, как некоторые полисмены вспоминают, что раньше были в «Беркуте», в свое время разгонявшем Майдан.«Ты помнишь, в какое подразделение ты приехал? Откуда ты пришел? Ты, гнида, с Майдана, а я — с "Беркута", понял о чем речь?» — говорит один из полицейских Днепра.В руководстве Нацполиции утверждают, что полицейских якобы направляют на фронт только по желанию. «Кто хочет воевать — идет на фронт. Для остальных есть немало полицейских задач», — прокомментировал инцидент руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.Работы полицейским Днепра действительно много. На прошлой неделе стало известно, что Днепр возглавил список городов Восточной Европы в рейтинге Crime Index как самый криминальный город, по данным портала Numbeo. В десятку самых криминальных городов вошли сразу 4 украинских города: на втором месте Одесса, на пятом — Харьков, на восьмом — Киев, на тринадцатом — Львов. При составлении рейтинга учитывают количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.Кроме того, Днепр славится своими мошенническими кол-центрами, которые выманивают деньги у россиян, украинцев и жителей дальнего зарубежья. Последнее время в Днепре резко участились случаи мошенничества при аренде квартир. Съемщиками в основном являются внутренние переселенцы из соседних областей, но, как предупреждают в полиции города, более 60% объявлений о сдаче квартир фальшивые, и советуют не ходить на осмотр квартир с деньгами, ценными вещами. Как правило, мошенники пытаются «сдать» квартиры жителей Днепра, которые давно проживают в Польше или Германии.По свежим данным, Днепропетровская область вместе с прифронтовыми районами подконтрольных Киеву частей Херсонской и Донецкой области возглавляет рейтинг по угону автомобилей. На эти три региона приходится более половины всех совершенных на Украине угонов. Лидерство по угонам напрямую связано с концентрацией в этих регионах украинских военнослужащих, которые чувствуют здесь вседозволенность.Свою роль в росте преступности играет и то, что именно из Днепропетровской области больше всего людей выехали за границу. По свежей информации международного рекрутингового агентства Gremi Personal, только в Польше около 10% всех украинских мигрантов — беженцы из Днепропетровской области.Очевидно, что отправка на фронт полицейских из Днепра лишь усугубит уровень преступности в области. Украинские копы и без того постоянно жалуются, что на них навешивают несвойственные им функции, включая раздачу повесток, а теперь еще и заставляют записываться в штурмовики.Националисты Днепра на днях с удивлением узнали, что турецкая компания «Лимак», которая в 2022 году бросила работы по строительству метро в Днепре, с успехом продолжает работать в РФ над рядом проектом. В частности, в 2022-м «Лимак» в России построила пассажирский терминал аэропорта в городе Новый Уренгой, а также выиграла тендер на строительство аэропорта в Магадане. «Лимак» участвовал в строительстве шоссе в Уфе, Башкортостан. Также турецкий холдинг «Лимак» строит крупный газоперерабатывающий комплекс в поселке Усть-Луг Ленинградской области. Завершить проект планируется в 2025 году.С 2016 года компания участвовала в национальном проекте по достройке метро в городе Днепре. Проект выполнялся на средства европейских финансовых институтов — ЕБРР и ЕИБ. В 2022 году на фоне начала СВО моментально покинула недостроенный инфраструктурный объект в Днепре. На Украине теперь требуют внести компанию в список «спонсоров терроризма» и ввести против нее санкции. В комментариях жители Днепра интересуются, против кого же на самом деле были ведены на Западе санкции, против РФ или Украины.Поскольку турки свернули проекты и уехали в РФ, а местных строителей и ремонтников мобилизовали, в городе некому засыпать многочисленные ямы и провалы. Днепровский телеканал D1 сообщил на этой неделе, что глубокие ямы стали своеобразной визитной карточкой Днепра. Изобилует ими именно центр города. В отдельных случаях они остались после ремонтных работ коммунальщиков, которых мобилизовали, и они так не успели засыпать ямы, в других — результат работы воды из протекающих труб, которая подмывает здания и дороги в самом центре. Однако чтобы привести инфраструктуру в порядок, сначала необходимо вернуть с фронта работников.
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эксклюзив, днепр, днепропетровск, украина
Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы
06:17 06.02.2024 (обновлено: 12:38 06.02.2024)
В понедельник, 5 февраля, город Днепр (бывший Днепропетровск) посетил Владимир Зеленский, а местные власти отчитались ему о строительстве укрытий, а также показали центры тренировок мобильных огневых групп для ПЗРК "Игла" и ПТРК "Фагот"
Пропагандистское видео о своем визите Зеленский
выложил в соцсетях, за что его сразу раскритиковали украинские военные. По их мнению, видео позволяет идентифицировать объекты подготовки, после чего туда может быть нанесен удар.
Визит украинского президента состоялся на фоне бунта полицейских из Днепра — местные копы отказываются вступать в ряды штурмовой бригады «Лють». Полицейские Днепра заявляют, что их заставляет вступить в штурмовую бригаду заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос. Между полицейскими и Богоносом возникла даже словесная перепалка. На одном из видео, распространяемом в соцсетях, слышно, как некоторые полисмены вспоминают, что раньше были в «Беркуте», в свое время разгонявшем Майдан.
«Ты помнишь, в какое подразделение ты приехал? Откуда ты пришел? Ты, гнида, с Майдана, а я — с "Беркута", понял о чем речь?» — говорит один из полицейских Днепра.
В руководстве Нацполиции утверждают, что полицейских якобы направляют на фронт только по желанию. «Кто хочет воевать — идет на фронт. Для остальных есть немало полицейских задач», — прокомментировал инцидент руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
Работы полицейским Днепра действительно много. На прошлой неделе стало известно, что Днепр возглавил список городов Восточной Европы в рейтинге Crime Index как самый криминальный город, по данным портала Numbeo. В десятку самых криминальных городов вошли сразу 4 украинских города: на втором месте Одесса, на пятом — Харьков, на восьмом — Киев, на тринадцатом — Львов. При составлении рейтинга учитывают количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.
Кроме того, Днепр славится своими мошенническими кол-центрами, которые выманивают деньги у россиян, украинцев и жителей дальнего зарубежья.
Последнее время в Днепре резко участились случаи мошенничества при аренде квартир. Съемщиками в основном являются внутренние переселенцы из соседних областей, но, как предупреждают в полиции города, более 60% объявлений о сдаче квартир фальшивые, и советуют не ходить на осмотр квартир с деньгами, ценными вещами. Как правило, мошенники пытаются «сдать» квартиры жителей Днепра, которые давно проживают в Польше или Германии.
По свежим данным, Днепропетровская область вместе с прифронтовыми районами подконтрольных Киеву частей Херсонской и Донецкой области возглавляет рейтинг по угону автомобилей. На эти три региона приходится более половины всех совершенных на Украине угонов. Лидерство по угонам напрямую связано с концентрацией в этих регионах украинских военнослужащих, которые чувствуют здесь вседозволенность.
Свою роль в росте преступности играет и то, что именно из Днепропетровской области больше всего людей выехали за границу. По свежей информации международного рекрутингового агентства Gremi Personal, только в Польше около 10% всех украинских мигрантов — беженцы из Днепропетровской области.
Очевидно, что отправка на фронт полицейских из Днепра лишь усугубит уровень преступности в области. Украинские копы и без того постоянно жалуются, что на них навешивают несвойственные им функции, включая раздачу повесток, а теперь еще и заставляют записываться в штурмовики.
Националисты Днепра на днях с удивлением узнали, что турецкая компания «Лимак», которая в 2022 году бросила работы по строительству метро в Днепре, с успехом продолжает работать в РФ над рядом проектом. В частности, в 2022-м «Лимак» в России построила пассажирский терминал аэропорта в городе Новый Уренгой, а также выиграла тендер на строительство аэропорта в Магадане. «Лимак» участвовал в строительстве шоссе в Уфе, Башкортостан. Также турецкий холдинг «Лимак» строит крупный газоперерабатывающий комплекс в поселке Усть-Луг Ленинградской области. Завершить проект планируется в 2025 году.
С 2016 года компания участвовала в национальном проекте по достройке метро в городе Днепре. Проект выполнялся на средства европейских финансовых институтов — ЕБРР и ЕИБ. В 2022 году на фоне начала СВО моментально покинула недостроенный инфраструктурный объект в Днепре. На Украине теперь требуют внести компанию в список «спонсоров терроризма» и ввести против нее санкции. В комментариях жители Днепра интересуются, против кого же на самом деле были ведены на Западе санкции, против РФ или Украины.
Поскольку турки свернули проекты и уехали в РФ, а местных строителей и ремонтников мобилизовали, в городе некому засыпать многочисленные ямы и провалы. Днепровский телеканал D1 сообщил на этой неделе, что глубокие ямы стали своеобразной визитной карточкой Днепра. Изобилует ими именно центр города. В отдельных случаях они остались после ремонтных работ коммунальщиков, которых мобилизовали, и они так не успели засыпать ямы, в других — результат работы воды из протекающих труб, которая подмывает здания и дороги в самом центре. Однако чтобы привести инфраструктуру в порядок, сначала необходимо вернуть с фронта работников.