https://ukraina.ru/20240206/1053107840.html

Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы

Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы - 06.02.2024 Украина.ру

Бунт полицейских и "гниды с Майдана". Зачем Зеленский посетил самый криминальный город Европы

В понедельник, 5 февраля, город Днепр (бывший Днепропетровск) посетил Владимир Зеленский, а местные власти отчитались ему о строительстве укрытий, а также показали центры тренировок мобильных огневых групп для ПЗРК "Игла" и ПТРК "Фагот"

2024-02-06T06:17

2024-02-06T06:17

2024-02-06T12:38

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Пропагандистское видео о своем визите Зеленский выложил в соцсетях, за что его сразу раскритиковали украинские военные. По их мнению, видео позволяет идентифицировать объекты подготовки, после чего туда может быть нанесен удар.Визит украинского президента состоялся на фоне бунта полицейских из Днепра — местные копы отказываются вступать в ряды штурмовой бригады «Лють». Полицейские Днепра заявляют, что их заставляет вступить в штурмовую бригаду заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонос. Между полицейскими и Богоносом возникла даже словесная перепалка. На одном из видео, распространяемом в соцсетях, слышно, как некоторые полисмены вспоминают, что раньше были в «Беркуте», в свое время разгонявшем Майдан.«Ты помнишь, в какое подразделение ты приехал? Откуда ты пришел? Ты, гнида, с Майдана, а я — с "Беркута", понял о чем речь?» — говорит один из полицейских Днепра.В руководстве Нацполиции утверждают, что полицейских якобы направляют на фронт только по желанию. «Кто хочет воевать — идет на фронт. Для остальных есть немало полицейских задач», — прокомментировал инцидент руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.Работы полицейским Днепра действительно много. На прошлой неделе стало известно, что Днепр возглавил список городов Восточной Европы в рейтинге Crime Index как самый криминальный город, по данным портала Numbeo. В десятку самых криминальных городов вошли сразу 4 украинских города: на втором месте Одесса, на пятом — Харьков, на восьмом — Киев, на тринадцатом — Львов. При составлении рейтинга учитывают количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.Кроме того, Днепр славится своими мошенническими кол-центрами, которые выманивают деньги у россиян, украинцев и жителей дальнего зарубежья. Последнее время в Днепре резко участились случаи мошенничества при аренде квартир. Съемщиками в основном являются внутренние переселенцы из соседних областей, но, как предупреждают в полиции города, более 60% объявлений о сдаче квартир фальшивые, и советуют не ходить на осмотр квартир с деньгами, ценными вещами. Как правило, мошенники пытаются «сдать» квартиры жителей Днепра, которые давно проживают в Польше или Германии.По свежим данным, Днепропетровская область вместе с прифронтовыми районами подконтрольных Киеву частей Херсонской и Донецкой области возглавляет рейтинг по угону автомобилей. На эти три региона приходится более половины всех совершенных на Украине угонов. Лидерство по угонам напрямую связано с концентрацией в этих регионах украинских военнослужащих, которые чувствуют здесь вседозволенность.Свою роль в росте преступности играет и то, что именно из Днепропетровской области больше всего людей выехали за границу. По свежей информации международного рекрутингового агентства Gremi Personal, только в Польше около 10% всех украинских мигрантов — беженцы из Днепропетровской области.Очевидно, что отправка на фронт полицейских из Днепра лишь усугубит уровень преступности в области. Украинские копы и без того постоянно жалуются, что на них навешивают несвойственные им функции, включая раздачу повесток, а теперь еще и заставляют записываться в штурмовики.Националисты Днепра на днях с удивлением узнали, что турецкая компания «Лимак», которая в 2022 году бросила работы по строительству метро в Днепре, с успехом продолжает работать в РФ над рядом проектом. В частности, в 2022-м «Лимак» в России построила пассажирский терминал аэропорта в городе Новый Уренгой, а также выиграла тендер на строительство аэропорта в Магадане. «Лимак» участвовал в строительстве шоссе в Уфе, Башкортостан. Также турецкий холдинг «Лимак» строит крупный газоперерабатывающий комплекс в поселке Усть-Луг Ленинградской области. Завершить проект планируется в 2025 году.С 2016 года компания участвовала в национальном проекте по достройке метро в городе Днепре. Проект выполнялся на средства европейских финансовых институтов — ЕБРР и ЕИБ. В 2022 году на фоне начала СВО моментально покинула недостроенный инфраструктурный объект в Днепре. На Украине теперь требуют внести компанию в список «спонсоров терроризма» и ввести против нее санкции. В комментариях жители Днепра интересуются, против кого же на самом деле были ведены на Западе санкции, против РФ или Украины.Поскольку турки свернули проекты и уехали в РФ, а местных строителей и ремонтников мобилизовали, в городе некому засыпать многочисленные ямы и провалы. Днепровский телеканал D1 сообщил на этой неделе, что глубокие ямы стали своеобразной визитной карточкой Днепра. Изобилует ими именно центр города. В отдельных случаях они остались после ремонтных работ коммунальщиков, которых мобилизовали, и они так не успели засыпать ямы, в других — результат работы воды из протекающих труб, которая подмывает здания и дороги в самом центре. Однако чтобы привести инфраструктуру в порядок, сначала необходимо вернуть с фронта работников.

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