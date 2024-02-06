Головная боль Зеленского: журналист раскрыл, куда могут сплавить Залужного и какой карт-бланш он получит - 06.02.2024 Украина.ру
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Головная боль Зеленского: журналист раскрыл, куда могут сплавить Залужного и какой карт-бланш он получит
Головная боль Зеленского: журналист раскрыл, куда могут сплавить Залужного и какой карт-бланш он получит - 06.02.2024 Украина.ру
Головная боль Зеленского: журналист раскрыл, куда могут сплавить Залужного и какой карт-бланш он получит
Залужного хотят выдворить из страны, чтобы он не обладал достаточной легитимностью и не мог высказываться по внутренним проблемам. Зеленскому надо устранить главкома ВСУ таким образом, чтобы он не стал для него головной болью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T04:10
2024-02-06T04:10
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
главкомы
всу
командование
наступление
власти украины
военные
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Куда бы президент Украины Зеленский не отправил главкома ВСУ Валерия Залужного, тот немного потеряет в весе. Прошла информация, что сейчас его пытаются сделать послом. То есть Залужного хотят выдворить из страны, чтобы он не мог высказываться по внутренним проблемам, рассказал эксперт.Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с наступлением ВСУ и давлением российских войск, которые продолжают занимать новые территории, добавил журналист.Более того, от этого Залужный может извлечь огромную выгоду. Если он уйдет в сторону, ты получит полный карт-бланш на оппозиционные высказывания. Поэтому Зеленскому надо устранить главкома таким образом, чтобы он не стал для него головной болью, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, главкомы, всу, командование, наступление, власти украины, военные
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, главкомы, ВСУ, командование, наступление, власти Украины, военные

Головная боль Зеленского: журналист раскрыл, куда могут сплавить Залужного и какой карт-бланш он получит

04:10 06.02.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP
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Залужного хотят выдворить из страны, чтобы он не обладал достаточной легитимностью и не мог высказываться по внутренним проблемам. Зеленскому надо устранить главкома ВСУ таким образом, чтобы он не стал для него головной болью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Куда бы президент Украины Зеленский не отправил главкома ВСУ Валерия Залужного, тот немного потеряет в весе. Прошла информация, что сейчас его пытаются сделать послом. То есть Залужного хотят выдворить из страны, чтобы он не мог высказываться по внутренним проблемам, рассказал эксперт.
Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с наступлением ВСУ и давлением российских войск, которые продолжают занимать новые территории, добавил журналист.
"Его хотят выпереть из страны, чтобы он не обладал достаточной легитимностью и не мог высказываться по внутренним проблемам. Если просто уволить Залужного, он будет обладать статусом экс-главкома ВСУ, и его будут спрашивать по поводу действий нового командования", - подчеркнул Скоробогатый.
Более того, от этого Залужный может извлечь огромную выгоду. Если он уйдет в сторону, ты получит полный карт-бланш на оппозиционные высказывания. Поэтому Зеленскому надо устранить главкома таким образом, чтобы он не стал для него головной болью, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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