https://ukraina.ru/20240206/1053097626.html

Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ

Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ

Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T03:50

2024-02-06T03:50

2024-02-06T03:50

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курская область

партизаны

опасность

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Сейчас Украина вынашивает планы на новую наступательную операцию. Возможно для того, чтобы попытаться "сбить" российское наступление, которое уже готовится, рассказал журналист.При этом Белгородская, Курская и Брянская области могут показаться "интересными" для Украины. Это очень опасное направление для партизанских рейдов вновь собранных частей ВСУ, добавил он.Сейчас нужно говорить о новой военной кампании. Нужно прекращать повторять мантру про неудачные наступление ВСУ, как будто армия РФ продолжает находиться в ситуации осени 2023 год, указал эксперт.Кроме натовского вооружения Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053071985.html

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новости, всу, россия, вс рф, граница, белгородская область, брянская область, курская область, партизаны, опасность, фронт