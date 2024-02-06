https://ukraina.ru/20240206/1053097626.html
Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ
Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру
Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ
Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T03:50
2024-02-06T03:50
2024-02-06T03:50
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Сейчас Украина вынашивает планы на новую наступательную операцию. Возможно для того, чтобы попытаться "сбить" российское наступление, которое уже готовится, рассказал журналист.При этом Белгородская, Курская и Брянская области могут показаться "интересными" для Украины. Это очень опасное направление для партизанских рейдов вновь собранных частей ВСУ, добавил он.Сейчас нужно говорить о новой военной кампании. Нужно прекращать повторять мантру про неудачные наступление ВСУ, как будто армия РФ продолжает находиться в ситуации осени 2023 год, указал эксперт.Кроме натовского вооружения Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053071985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, вс рф, граница, белгородская область, брянская область, курская область, партизаны, опасность, фронт
Новости, ВСУ, Россия, ВС РФ, граница, Белгородская область, Брянская область, Курская область, партизаны, опасность, фронт
Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУ
Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас Украина вынашивает планы на новую наступательную операцию. Возможно для того, чтобы попытаться "сбить" российское наступление, которое уже готовится, рассказал журналист.
При этом Белгородская, Курская и Брянская области могут показаться "интересными" для Украины. Это очень опасное направление для партизанских рейдов вновь собранных частей ВСУ, добавил он.
Сейчас нужно говорить о новой военной кампании. Нужно прекращать повторять мантру про неудачные наступление ВСУ, как будто армия РФ продолжает находиться в ситуации осени 2023 год, указал эксперт.
Кроме натовского вооружения Киеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь