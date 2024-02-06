Двигать до границ с НАТО: Петр Скоробогатый объяснил, где нужно создавать "санитарную зону" на Украине
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Создание зоны безопасности на границе с Украиной - это планы на большой промежуток времени. На севере российским войскам наступать будет проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Президент РФ Владимир Путин и раньше выступал с позицией отодвинуть украинских военных от российской границы. Но теперь заявления по поводу создания зоны безопасности стали звучать гораздо чаще, рассказал эксперт.
Но в ближайшее время мы вряд ли увидим наступление на каком-то из направлений. Создание зоны безопасности - это пожелание на большой промежуток времени, на ближайшую кампанию или даже две, добавил журналист.
"Почему-то считают, что отодвигать ВСУ надо от "старых" регионов или от Донбасса. Но, вообще-то, есть еще большой "хвостик" Херсонской области, которая не под нами (находится под контролем ВСУ. - Ред.). Если так рассуждать, то чертить стрелки на карте придется аж до границ с НАТО", - подчеркнул Скоробогатый.
На севере Украины российским войскам наступать проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Но для этого РФ надо сформировать крупную наступательную группировку. За последнее время мы видели несколько случаев, когда это удавалось сделать скрытно, резюмировал собеседник Украина.ру.
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