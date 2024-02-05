https://ukraina.ru/20240205/1053079835.html

Мы на грани коллапса. Украинские эксперты о перспективах страны

Мы на грани коллапса. Украинские эксперты о перспективах страны - 05.02.2024 Украина.ру

Мы на грани коллапса. Украинские эксперты о перспективах страны

Ситуация внутри Украины накаляется. Нежелание украинских мужчин отправляться на фронт и гибнуть за интересы транснациональных корпораций беспокоит нынешнюю киевскую власть и обслуживающих ее радикалов.

2024-02-05T02:05

2024-02-05T02:05

2024-02-05T02:05

эксклюзив

украина

зарубежье

эксперты

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Власть подготовила драконовский закон о мобилизации, а радикалы публично обещают зачищать уклонистов и призывают простреливать колени за неповиновение военным.Комментируя такие заявления, украинский политолог Дмитрий Спивак подчеркнул, что они никак не способствуют укреплению единства, но несут серьезную угрозу."После этого у нас могут наступить такие необратимые процессы внутри украинского общества, что… с внешним врагом-то мы справились, а вот внутри себя мы можем так побить горшки друг с другом, что общество разбежится", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, тогда будет уже не до того, чтобы вернуть в страну уехавших украинцев, а речь будет идти о том, что "все остальные начнут разбегаться, молодые люди начнут разбегаться".Спивак также отметил, что репрессиями заставить воевать тех, кто воевать не хочет, не получится, а вот последствия могут быть непредсказуемыми.Чего ожидать? Украинский политический обозреватель Виталий Портников считает, что "все только начинается, по-настоящему еще ничего не было, все испытания только впереди и люди даже не представляют себе их масштаба".По его словам, каждый гражданин Украины должен понимать главную задачу: "нужно выжить в сложившихся условиях, когда речь идет о возможности исчезновения Украинского государства с политической карты мира вместе с большой частью населения".Сейчас многие питают иллюзию, что все более-менее нормально, но это только потому, что у Украины есть деньги США и ЕС, не будь их, мы были бы абсолютно в другой ситуации, отметил эксперт в эфире одного из ютуб-каналов."Я прекрасно понимаю, что превращение Украины в территорию, где будет огромный провал между небольшим количеством богатых людей, которые будут иметь возможность или жить на заграничные деньги, или обогащаться на войне, и подавляющим большинством, 90 процентами бедноты, которая будет зависеть лишь от гуманитарной помощи Запада — это очень небольшая дистанция до такого рода событий, очень небольшая", - сказал Портников.По его мнению, "превращение Украины в "больного человека Европы" даже после войны абсолютно реально".Но это после войны, а когда и чем она закончится, сейчас вряд ли кто скажет.Чего ждать на линии боевого соприкосновения? В ходе продолжения боевых действий возможен вариант постоянного повышения ставок, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, это может произойти позже, а сейчас, вероятно, идут какие-то закулисные переговоры, так как у всех сторон есть мотивация приморозить конфликт - "где-то выборы, где-то нехватка ресурсов и западной помощи"."Но в будущем, после того как эта ситуативная заинтересованность пройдет, стоит, скорее всего, ожидать эскалации, повышения ставок - или массовых ударов снова по объектам инфраструктуры и энергетики, в том числе ядерной, провоцирования техногенных катастроф, или дальнейшего возрастания угрозы применения ядерного оружия. Сегодня уже никто бы сильно, наверное, не удивился бы, если б это случилось бы. Так долго говорим об этом, что оно стало частью сознания социального", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Бортник отметил, что заговорили о нейтронной бомбе, о графитовой, о химическом оружии - "могут быть провокации в стиле сирийской войны". По мнению эксперта, "если этот стабилизационный трек сорвется, то нас ждут новые провокации для того, чтобы, с одной стороны, мобилизировать общество, с другой стороны, снова таки, повышать ставки в войне и привлекать к ней глобальное внимание".Комментируя сообщения о возможной отправке на Украину британского экспедиционного корпуса, Бортник отметил, что он говорил еще год назад: "мы (киевский режим — Ред.) подошли к рубежу исчерпания внутренних ресурсов в части мобилизации".Поэтому, по его словам, "британцы правильно мыслят и оценивают ситуацию: в будущем, если война продлится еще два-три-пять лет, это неотвратимая реальность - "добровольческие" корпуса и дивизии наших западных партнеров на нашей территории, если они захотят сохранить для нас возможность защищаться".Могут и не захотеть. Бортник высказал предположение, что в Европе не будет единства по этому вопросу.

https://ukraina.ru/20240204/1053075069.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, зарубежье, эксперты