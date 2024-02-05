https://ukraina.ru/20240205/1053059276.html

"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного

"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного - 05.02.2024 Украина.ру

"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного

Залужный понимает, что если на него повесят провалы на фронте и насильственную мобилизацию, то он уже не отмоется и всячески от этого увиливает. Весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-05T04:20

2024-02-05T04:20

2024-02-05T04:20

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Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский хочет возложить ответственность за все провалы на фронте и насильственную мобилизацию на главкома ВСУ Валерия Залужного, рассказал эксперт.Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Но снять главкома ВСУ с должности не так просто, указал журналист.При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Президент Украины — это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, власти украины, провал, сша, запад, всу