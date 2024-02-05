"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Залужный понимает, что если на него повесят провалы на фронте и насильственную мобилизацию, то он уже не отмоется и всячески от этого увиливает. Весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Но снять главкома ВСУ с должности не так просто, указал журналист.
"Сами западные СМИ пишут, что попытка нахрапом убрать главнокомандующего не удалась, потому что США выступили против. Они пока не готовы убирать Залужного, он пока их устраивает", - подчеркнул Рожин.
При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Президент Украины — это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения, заключил собеседник Украина.ру.
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2 февраля, 04:18Петр Скоробогатый: Россия провела несколько хитрых спецопераций, а ВСУ нашли новое направление для удараДля нас вроде бы нет ничего хорошего в том, что Европа и дальше поддерживает Украину. Но это хорошо, потому что это зачатки суверенизации Европы. Она начинает думать о своем собственном будущем без американского зонтика. Это то, чего мы долго добивались, чтобы Европа заботилась о себе сама