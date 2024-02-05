"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного - 05.02.2024 Украина.ру
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"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного
"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного - 05.02.2024 Украина.ру
"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного
Залужный понимает, что если на него повесят провалы на фронте и насильственную мобилизацию, то он уже не отмоется и всячески от этого увиливает. Весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-05T04:20
2024-02-05T04:20
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
власти украины
провал
сша
запад
всу
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Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский хочет возложить ответственность за все провалы на фронте и насильственную мобилизацию на главкома ВСУ Валерия Залужного, рассказал эксперт.Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Но снять главкома ВСУ с должности не так просто, указал журналист.При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Президент Украины — это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, власти украины, провал, сша, запад, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, власти Украины, провал, США, Запад, ВСУ

"Он уже не отмоется": Борис Рожин объяснил, почему Зеленскому не удалось нахрапом убрать Залужного

04:20 05.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Залужный понимает, что если на него повесят провалы на фронте и насильственную мобилизацию, то он уже не отмоется и всячески от этого увиливает. Весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Запад не дает никаких оснований считать, что возможны какие-то переговоры. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский хочет возложить ответственность за все провалы на фронте и насильственную мобилизацию на главкома ВСУ Валерия Залужного, рассказал эксперт.
Залужный понимает, что если на него это повесят, то он уже не отмоется, и всячески от этого увиливает. Так что весь этот конфликт порожден военными неудачами Украины. Но снять главкома ВСУ с должности не так просто, указал журналист.
"Сами западные СМИ пишут, что попытка нахрапом убрать главнокомандующего не удалась, потому что США выступили против. Они пока не готовы убирать Залужного, он пока их устраивает", - подчеркнул Рожин.
При определенных обстоятельствах власти США готовы убрать Залужного. Но это будет решение Вашингтона, а не Зеленского. Президент Украины — это полностью зависимая фигура, которая даже не может принимать самостоятельные кадровые решения, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
2 февраля, 04:18
Петр Скоробогатый: Россия провела несколько хитрых спецопераций, а ВСУ нашли новое направление для удараДля нас вроде бы нет ничего хорошего в том, что Европа и дальше поддерживает Украину. Но это хорошо, потому что это зачатки суверенизации Европы. Она начинает думать о своем собственном будущем без американского зонтика. Это то, чего мы долго добивались, чтобы Европа заботилась о себе сама
 
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