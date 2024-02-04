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Минные поля и дистанционные комплексы в зоне спецоперации

Минные поля и дистанционные комплексы в зоне спецоперации - 04.02.2024 Украина.ру

Минные поля и дистанционные комплексы в зоне спецоперации

Принято считать, что первые минные поля использовались при обороне Севастополя в ходе Крымской войны 1853—1856 годов, а по-настоящему массово этот инструмент стал применяться с начала XX века.

2024-02-04T09:18

2024-02-04T09:18

2024-02-04T09:18

эксклюзив

спецоперация

сво

мины

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В вооружённых конфликтах последних десятилетий минно-взрывные заграждения (МВЗ) создаются перед первой линией обороны. Для этого может использоваться авиация, но в подавляющем большинстве случаев применяются различные типы наземной техники, реже минированием занимаются сами сапёры. Чаще всего в грунт одновременно устанавливаются противотанковые и противопехотные мины. Таким образом формируются так называемые смешанные минные поля, затрудняющие продвижение всех типов военной техники и пехотинцев.Вместе с тем необходимо понимать, что одной из основных задач МВЗ является задержка наступления войск противника. Минные поля заставляют его потратить определённое количество времени на их преодоление и эвакуацию повреждённой техники, чем могут воспользоваться войска, которые держат оборону. Обычно, наступающий противник проделывает проходы, ширина которых позволяет бросить в бой танки, иную технику, провести колонны войск.Так действовали 80 лет назад немцы на Курской дуге. Мощнейшие советские МВЗ они преодолели за несколько дней. Потраченное врагом время позволило Красной армии перебросить войска на угрожаемые направления. В результате темпы продвижения нацистов вглубь советской обороны оказались далеки от плановых, а потом их наступление и вовсе захлебнулось. В сущности, сейчас мало что изменилось. Однако, как показывает опыт СВО и, в частности, так называемое контрнаступление ВСУ, преодоление МВЗ заметно осложнилось.Главная причина — это более эффективная разведка обороняющейся стороны. В первую очередь имеется в виду беспилотники. Мониторинг с помощью БПЛА позволяет гораздо быстрее обнаружить попытки врага проделать проходы. После определения координат сапёрам и технике разминирования противника наносится огневое поражение.Но хуже всего для наступающей стороны — это некачественно прорубленный коридор в минном поле. Если враг сделал недостаточно широкий проход или трал не ликвидировал все взрывные устройства на пути, то обороняющиеся войска получают возможность уничтожить почти всю колонну, которая пошла на прорыв. Таких эпизодов предостаточно в зоне СВО.На сегодняшний день можно сделать вывод, что наши минные поля у линии боевого соприкосновения стали фактически непреодолимым препятствием для ВСУ. Насколько можно судить, в большинстве ситуаций противник оказывается не способен проделать проходы и своевременно обнаруживается. Сейчас проблемы неприятеля вызваны ещё и острым дефицитом машин разминирования. В итоге на минные поля командование противника стало отправлять пехотинцев с простейшим сапёрным оборудованием, но темп их работы априори не может быть достаточным. Проход шириной 15—20 м, необходимый для проезда тяжёлой техники, вот так вручную не проделаешь.Немаловажен и психологический момент. Разминирование, которое продолжается на определённом участке несколько дней и сопровождается потерями конечностей, резко снижает моральный дух личного состава сапёрного подразделения. Чтобы минимизировать риски, ВСУ стараются действовать ночью. Тёмное время суток естественным образом маскирует любые движения, но с учётом обилия приборов ночного видения такая тактика не является какой-то панацеей.Хотелось бы также добавить, что в мире не существует универсального «волшебного» средства борьбы с установленными минами. В частности, не решена проблема повреждения тралов. Сейчас во всём мире для проделывания проходов используются катковые и ножевые тралы. Первые заставляют срабатывать мины со взрывателями нажимного принципа, вторые извлекают мины из грунта и уводят их в сторону без детонации.Однако если происходит подрыв трёх — пяти противотанковых мин, то требуется замена каткового трала. В свою очередь, проблемой ножевых тралов является частое застревание в грунте. В итоге прорубание прохода занимает слишком много времени, чтобы этот процесс был более-менее безопасным.Не секрет, что инженерные войска РФ укладывали в зоне СВО в основном советские противотанковые мины ТМ-62/Т-62М. Несмотря на солидный возраст хранения на складах, в зоне СВО мины серии ТМ-62 продемонстрировали способность выполнять свою главную задачу — перебивать гусеницы техники, в том числе современных натовских образцов вроде Leopard.Подрыв ТМ-62 гарантированно обездвиживает танк. А в полевых условиях ремонт гусеницы может занимать около часа. Для зоны СВО это порой критично, а эвакуация повреждённой техники сопряжена с большим риском. По этой причине украинские экипажи часто бросают танки, БМП и колёсные машины, особенно когда начинается артиллерийский обстрел. После этого наши бойцы либо сами эвакуируют трофейную технику, либо стараются добить её, нанося критические повреждения теми средствами, что есть в распоряжении.ТМ-62 объединяет семейство конструктивно простых и очень надёжных противотанковых мин, для срабатывания которых достаточно усилия от 150 кг в зависимости от применяемого взрывателя. Они устанавливаются в шахматном порядке с помощью гусеничных минных заградителей ГМЗ-3. Данная техника способна минировать грунт на скорости до 16 км/час и создавать одной зарядкой ТМ-62 минное поле длиной до 2 км. Взвод, состоящий из трёх ГМЗ-3, в течение 30 минут способен создать практически непреодолимое для танков минное заграждение.Конечно, промышленность и научные организации России все последние годы не стояли на месте, и сейчас на снабжение инженерных войск приняты современные противотанковые мины различного принципа действия с электронными блоками. Это эффективное и коварное для наших врагов оружие. Новые мины наряду с проверенными временем ТМ-62 успешно применяются в зоне СВО для поражения техники противника. В настоящее время темпы производства современных инженерных боеприпасов увеличились.Официальные представители Минобороны РФ не раз сообщали, что на замену ГМЗ-3 разрабатывается и проходит государственные испытания линейка новых средств универсальных минных заградителей: УМЗ-Т, УМЗ-К и УМЗ-Г. Линейка УМЗ — это универсальные минные заградители, способные создавать противопехотные, противотанковые и смешанные минные поля благодаря применяемым кассетам с противотанковыми и противопехотными минами. УМЗ необходимы для применения новых инженерных боеприпасов, которые в своём составе имеют электронные блоки — своего рода мини-компьютеры. Преимуществами линейки УМЗ являются более высокая по сравнению с предшественниками защищённость и полная автоматизация процесса установки минного поля, включая формирование формуляра минного поля и передачу его в вышестоящие органы военного управления.К примеру, УМЗ-Г — это тяжёлая гусеничная машина, созданная на основе агрегатов танка Т-72. Её масса превышает 43 т. Она является носителем 270 кассет и способна отстреливать мины на дальности более 40 м. При этом скорость минирования УМЗ-Г более чем в два раза выше, чем у ГМЗ-3.УМЗ-К — это шестиколёсный бронеавтомобиль ЗИЛ-131 в глубокой модернизации. Он вмещает до 180 кассет, которые могут быть установлены за 15 минут.А взять комплекс «Земледелие» — это первая отечественная серийная машина, относящаяся к классу инженерной техники дистанционного минирования. Она выполнена по принципу РСЗО, только вместо реактивных ракет выстреливает современными противотанковыми и противопехотными минами. Одна боевая машина вмещает боекомплект из 50 снарядов. При перезарядке заменяется весь транспортно-пусковой контейнер. Опытный экипаж комплекса способен выполнить эту задачу за несколько минут. «Земледелие» может «засеять» минами до 15 гектаров территории на дистанции, близкой к дальности артиллерийского выстрела.На линии фронта «Земледелие» показало себя с самой лучшей стороны. Она позволяет минимизировать риск обстрела со стороны противника и в сжатые сроки минировать необходимые участки местности: создавать новые МВЗ, уплотнять имеющиеся и восстанавливать минные заграждения там, где пытался пройти противник. Более того, ИСДМ может создавать минные поля в тактическом тылу врага, то есть устраивать ему минные ловушки.В «Земледелии» реализована функция автоматической топопривязки, что заметно упрощает навигацию и, соответственно, сокращает время на подготовку к стрельбе. Кроме того, ИСДМ сама рассчитывает параметры стрельбы при вводе ряда исходных данных и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые МВЗ на электронную карту.Касательно Западной техники, имеющаяся в распоряжении ВСУ для проделывания проходов в минных полях, по мнению авторитетных специалистов она не превосходит отечественные аналоги и, как мы видим по количеству повреждённой техники, недостаточно эффективна. Ввиду своей низкой манёвренности она становится удобной мишенью для нашей артиллерии или противотанковых средств, а зачастую и жертвой непосредственно того, с чем она и призвана бороться, — российских инженерных боеприпасовWisent, которую сейчас используют ВСУ, — это тяжёлая инженерная машина на базе Leopard 2. Она является совместной разработкой британской компании Pearson Engineering и немецкой Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Великобритания изготавливает трал и другое оборудование для разминирования, а Германия предоставляет шасси.Wisent — достаточно современная машина, оснащённая сплошным ножевым тралом. Но её основной недостаток — низкая эффективность из-за относительно небольшой мощности двигателя (960 л. с.). В результате Wisent с трудом работает в твёрдых грунтах и при наличии в грунте посторонних включений: корней деревьев, камней и других предметов. Эта натовская машина больше подходит для расчистки пустынной и полупустынной местности.M58 MICLIC- это своеобразный аналог нашего УР-77 «Змей Горыныч». Пусковой станок системы не является самоходным, он выполнен в виде прицепа, что делает M58 MICLIC маломобильным. Также американская машина уступает отечественным средствам в дальности подачи заряда и защищённости. Применение M58 MICLIC возможно только вне условий соприкосновения с противником. В противном случае велика вероятность её уничтожения.Кроме того, в армии США есть более компактные системы с аналогичным принципом — APOBS. Её могут обслужить два человека и сделать пеший проход 1 на 45 метров. Тем не менее, новые мины создаются с учётом противодействия таким машинам — используются взрыватели, требующие плавного и длительного воздействия, а в случае резкого срабатывает блокировка. Так что всё зависит от оснащения.Важно отметить, что конструкторы и разработчики новых инженерных систем движутся в направлении постепенного уменьшения роли человека в разминировании. Например, в зоне СВО боевое крещение получил робототехнический комплекс (РТК) «Проход-1». Это хорошо защищённая машина на базе Т-90. Она управляется по закрытому каналу связи, а при необходимости — экипажем из двух человек.Специалисты не сомневаются, что будущее в сфере разминирования — за дистанционными комплексами. Но на этом пути предстоит решить массу проблем, связанных с защитой каналов управления и бортовых автоматизированных систем от воздействия вражеских средств РЭБ. На сегодняшний день пока что надёжнее всего применять машины разминирования с экипажем.Для повышения контрмобильности войск взамен робототехнического комплекса разминирования среднего класса разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс разминирования МРТК-РТ. Отличительная особенность изделия – увеличение ширины проделываемого прохода и дальности дистанционного управления.Для преодоления минно-взрывных заграждений различной глубины из мин разной взрывоустойчивости в режимах дистанционного и автономного управления ведётся разработка многофункционального инженерного робототехнического комплекса группового применения. В его составе предполагается наличие трёх роботизированных машин разминирования, каждая из которых имеет по две перспективные установки разминирования. А также многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР, предназначенный для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

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эксклюзив, спецоперация, сво, мины