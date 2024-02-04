Наступать уже невозможно. Эксперт объяснил, почему ВСУ переходят в оборону - 04.02.2024 Украина.ру
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Наступать уже невозможно. Эксперт объяснил, почему ВСУ переходят в оборону
Наступать уже невозможно. Эксперт объяснил, почему ВСУ переходят в оборону - 04.02.2024 Украина.ру
Наступать уже невозможно. Эксперт объяснил, почему ВСУ переходят в оборону
Даже при сокращении поставок западного вооружения оборонительная способность ВСУ остается на высоком уровне. Такое мнение в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2024-02-04T08:45
2024-02-04T08:45
новости
алексей зубец
оборона
наступление
всу
вооружение
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По словам эксперта, на Украине в настоящее время происходит то, что называется позиционный тупик. В силу технологического развития средство защиты классические средства нападения, как танки, перестали играть роль на поле боя, сказал он."То есть наступательные операции типа "Багратиона" 1944 года сейчас невозможны. Танки сгорят в чистом поле, когда выйдут из укрытий. Сегодня наступательный потенциал армий мира - слабый. За счет этого обороняющаяся сторона, обладая дешевым оружием типа FPV-дронов, может сдерживать наступление". – уточнил эксперт.Российская сторона это знает и не предпринимает массовые атаки, потому что это приведет к большим потерям, добавил Зубец."В чем смысл американской затеи? Если вы переходите в оборону, вам надо кратно меньше вооружений, чем если бы вы пошли в наступление. Если сидеть в окопах, то хватит и половины поставок из тех, что вам были нужны для наступления", - рассказал он.Таким образом ВСУ могут держаться годами – у них есть запасы еще советского вооружения, которым могут снабдить пойманных на улицах солдат и отправить в окопы, резюмировал Алексей Зубец.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240201/1053035144.html
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452
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новости, алексей зубец, оборона, наступление, всу, вооружение
Новости, Алексей Зубец, оборона, наступление, ВСУ, вооружение

Наступать уже невозможно. Эксперт объяснил, почему ВСУ переходят в оборону

08:45 04.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
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Даже при сокращении поставок западного вооружения оборонительная способность ВСУ остается на высоком уровне. Такое мнение в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
По словам эксперта, на Украине в настоящее время происходит то, что называется позиционный тупик. В силу технологического развития средство защиты классические средства нападения, как танки, перестали играть роль на поле боя, сказал он.
"То есть наступательные операции типа "Багратиона" 1944 года сейчас невозможны. Танки сгорят в чистом поле, когда выйдут из укрытий. Сегодня наступательный потенциал армий мира - слабый. За счет этого обороняющаяся сторона, обладая дешевым оружием типа FPV-дронов, может сдерживать наступление". – уточнил эксперт.
Российская сторона это знает и не предпринимает массовые атаки, потому что это приведет к большим потерям, добавил Зубец.
"В чем смысл американской затеи? Если вы переходите в оборону, вам надо кратно меньше вооружений, чем если бы вы пошли в наступление. Если сидеть в окопах, то хватит и половины поставок из тех, что вам были нужны для наступления", - рассказал он.
Таким образом ВСУ могут держаться годами – у них есть запасы еще советского вооружения, которым могут снабдить пойманных на улицах солдат и отправить в окопы, резюмировал Алексей Зубец.
Полный текст интервью читайте здесь.
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