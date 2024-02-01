https://ukraina.ru/20240201/1053034740.html

Алексей Зубец: ЕС бросил Украине половину пайка, но флаг России еще не скоро будет развеваться над Киевом

Алексей Зубец: ЕС бросил Украине половину пайка, но флаг России еще не скоро будет развеваться над Киевом - 01.02.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: ЕС бросил Украине половину пайка, но флаг России еще не скоро будет развеваться над Киевом

Ближайший год Украине придется жить на половинном пайке, вторую половину покрывать за счет резервов Центробанка и печатания денег. Это означает девальвацию гривны и бегство бизнеса, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-02-01T17:16

2024-02-01T17:16

2024-02-01T17:26

интервью

ес

украина

киев

флаг

россия

всу

вооружение

сша

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласились на выделение из бюджета Европейского союза 50 млрд евро на финансовую помощь Украине.- Алексей Николаевич, это та самая капельница, которую ставят безнадежно больному, или этих денег Украине хватит?- Украине на социальные нужды надо 2 млрд в месяц, соответственно 24 млрд в год. То ест 50 млрд на четыре года – это половина от того, что надо. Поэтому это точно не спасение Украины, эту поддержку придется дополнять деньгами американцев. Кроме того, у Украины есть собственные деньги, когда у нас говорят, что у Украины нет денег – это неправильно. Резервы Центробанка Украины – 40 млрд долларов. На эти деньги можно протянуть еще год.Скорее всего, американских денег для Украины больше не будет, потому что давление через Украину — это хороший инструмент политической борьбы для республиканцев, которые не хотят победы Байдена. Ближайший год Украине придется жить на половинном пайке, вторую половину покрывать за счет резервов Центробанка и печатания денег. Это означает девальвацию гривны, снижение и без того грустных доходов населения и бегство бизнеса, которому нечего делать на украинской территории.- Недавно европейские политики, в том числе Олаф Шольц, подписали письмо, в котором призвали своих коллег увеличить военные поставки на Украину. Это возможно, учитывая текущее состояние европейской экономики, или там все не так плохо, как мы себе представляем?- У Европы нет своего полноценного ВПК, это единицы техники и небольшое производство боеприпасов. Чтобы поставить что-то на Украину придется снимать с вооружения собственной армии. Американцы же поставили реактивные бомбы GLSDB, которых еще нет на вооружении армии США. То же самое могут сделать и другие страны. Та же Словакия заявила, что помощи от госбюджета Украине не будет, но если вы придете с деньгами, мы вам оружие продадим.- Можно ли сделать приблизительный экономический прогноз того, когда будут исчерпаны ресурсы Запада Украины, чтобы ВСУ потеряли возможность сопротивляться, или этого не произойдет и нам необходима победа на поле боя?- То, что происходит на Украине, - это позиционный тупик. В силу технологического развития средство защиты классические средства нападения, как танки, перестали играть роль на поле боя.То есть наступательные операции типа "Багратиона" 1944 года сейчас невозможны. Танки сгорят в чистом поле, когда выйдут из укрытий. Сегодня наступательный потенциал армий мира - слабый. За счет этого обороняющаяся сторона, обладая дешевым оружием типа FPV-дронов, может сдерживать наступление.Российская сторона это знает и не предпринимает массовые атаки, потому что это приведет к большим потерям. Застой на фронте – сознательная позиция, которая вытекает из сложившейся ситуации.В чем смысл американской затеи? Если вы переходите в оборону, вам надо кратно меньше вооружений, чем если бы вы пошли в наступление. Если сидеть в окопах, то хватит и половины поставок из тех, что вам были нужны для наступления. То есть даже при сокращении поставок оборонительная способность ВСУ остается на высоком уровне. Опираясь на это, они собираются держаться годы. Кроме того, у них есть запасы еще советского вооружения, которым могут снабдить пойманных на улицах солдат и отправить в окопы.По мобилизации они 500 тысяч, как предусмотрено законом, не наберут, но 150-200 тысяч они собрать могут. Поэтому ждать, что украинская армия развалится, я бы не стал. Запад им будет помогать, потому что поражение Украины – это поражение Запада. Быстрых горизонтов завершения войны я не вижу. Придется сделать еще немало усилий, прежде чем российский флаг будет развиваться над Киевом.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20240201/1053028330.html

украина

киев

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, ес, украина, киев, флаг, россия, всу, вооружение, сша, война