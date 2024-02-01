Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано - 01.02.2024 Украина.ру
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Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано
Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано - 01.02.2024 Украина.ру
Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано
ВСУ попытаются просчитать слабый участок нашего фронта с наименьшим количеством артиллерии, боеприпасов и ударить туда, чтобы продвинуться на несколько километров. Даже если их потом отбросят, это будет большой медийный и психологический эффект, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
2024-02-01T14:34
2024-02-01T14:34
интервью
европа
всу
удары
оон
суд
харьков
запорожское направление
донецк
луганск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Международный суд ООН 31 января отклонил часть претензий Украины к России по иску 2017 года. Суд заявил, что у него нет достаточных доказательств считать республики Донбасса и террористическими организациями и отказался присудить Украине компенсации, на которых настаивал Киев. Кроме того, суд сообщил, что не может с полной уверенностью утверждать, что крымских татар преследовали по этническому признаку.- Богдан Анатольевич, насколько значима эта юридическая победа России в противостоянии с Западом?- Я согласен с тем, что это юридическая победа, но не скажу, что в этом есть наши большие заслуги. В реальности это дает основания людям, которые в Луганске и Донецке начали борьбу за свободу против Украины бороться и дальше, апеллируя к праву наций на самоопределение и ряду международных прав, закреплённых в Уставе ООН. Организации, которые признаются террористическими, это территориальные образования, религиозные, идеологические становятся вне закона. Любое государство, которое будет иметь с ними связи, тоже попадает под этот удар.Поэтому сейчас решение суда ООН открывает возможности для сотрудничества не только с Донецком и Луганском, но и с Херсонской областью и Запорожской для международных акторов. Также это показывает слабость Украины на международной арене. Украина – это объект, которым манипулируют, которые не может убедить международный суд и добиться каких-то решений. Но обольщаться этими решениями не стоит, потому что для нас важны не столько они, сколько реальность. Украина наносит удары по Белгороду, дважды за январь по Донецку, и никто ее террористическим государством и конкретных персон террористами не признает.Никто не вводит санкций против Украины. Поэтому для нас решение суда ООН приятно, как будто нашему врагу отказали в праве называть нас дураками. Но в целом для нас это мало что меняет. Есть решения других судов, которые объявили нашего президента в розыск. Для нас это еще более оскорбительно, чем объявить Донецк и Луганск террористическими центрами.- CNN предсказывает отставку главкома ВСУ до конца недели. Некоторые эксперты полагают, что возня вокруг Залужного – следствие борьбы Лондона и Вашингтона за контроль над украинскими элитами. Потеряет ли Залужный свой пост?- Я не был бы уверен, что это борьба между Лондоном и Вашингтоном. Они не борются между собой, а разделяют функции в борьбе против России. Лондон координирует террористические акты, ракетные удары, диверсии, а американцы в целом поддерживают ВСУ. И обе страны пытаются заставить Европу, особенно Германию и Францию, финансировать Украину. Так что противоречий между ними никаких нет. Тем более в области Залужного и Зеленского. Они оба – лишь инструменты.Залужный, хоть и носит титул главкома ВСУ, не является единственным, кто планирует операции. Среди офицеров, есть много иностранцев, которые и занимаются военным планированием, логистикой, поэтому от Залужного критически ничего не зависит. Проблема в том, что захотят поменять политическое руководство, и Зеленский этому сопротивляется. Зеленский видит в Залужном главного соперника, потому что он популярен среди населения и политического класса.Если его отправят в отставку, то все будет зависеть, на каких условиях это сделают. Его понизят в должности, но оставят в армии, или посадят в СИЗО и возбудят 20-30 уголовных дел. Все это более вероятно к концу легитимных полномочий Зеленского, к концу марта. Это будет стартом для политической карьеры Залужного. Не исключаю, что из Залужного будут лепить нового Де Голля. А Зеленский вернется к своему ремеслу, к шоу, может быть, в стенах парламента. Может быть, просто исчезнет.- Не возникает ли у вас ощущение, что разговоры, которые звучат на Западе, о том, что у ВСУ нет снарядов, нет людей и все плохо, - это часть кампании по дезинформации нашего военно-политического руководства?- Отчасти это так. Наши специалисты отмечают, что недостаток артиллерии и снарядов ВСУ пытаются компенсировать дронами-самоубийцами. Нам от этого не легче, может быть, даже хуже. Сейчас мы не можем полностью очистить воздушное пространство над Донецком от этих дронов.Кризисные явления есть, но их могут преувеличивать ради дезинформации. Всплывают факты. Что человеческий ресурс у ВСУ может закончиться, но это вряд ли произойдет сейчас. Это может произойти через год, решающим для нас может быть 2025 год, когда ресурсы ВСУ и запада исчерпаются полностью.То есть я расцениваю это как частичную дезинформацию, то есть преувеличение недостатков ВСУ до гипертрофированных значений. Если бы ВСУ были настолько брошены, то они бы уже оставили фронт и стали разбегаться.- Будет ли принят закон о мобилизации, поданный в украинский парламент?- Вероятно будет, но сейчас никто не хочет брать на себя ответственность за этот закон. Зеленский и Залужный перебрасывают на себя ответственность за людоедскую мобилизацию. Мобилизация необходима не столько для того, чтобы успешно обороняться, сколько для того, чтобы еще раз попытаться перехватить инициативу. То есть завалив мясом фронт, осуществить на каком-либо участке прорыв. Так что закон могут принять, но после того, как ставки политиков на Украине вырастут, и им будет уже все равно, кто и как возьмет на себя ответственность.Если Залужного отправят в отставку, ему не придется сушить голову над этим законом, мобилизацией и пополнением ВСУ. Он скажет, что теперь он политик, и вместе с Тимошенко и Порошенко выступает против этого людоедского закона.- Буданов недавно проговорился, а может, сделал это специально, сказав, что весной начнется новое наступление ВСУ. Возможно ли, что украинская армия накопит силы для нового удара?- У них есть резервы, которые они берегут. Но этот удар будет играть роль медиа-психологического фактора для своей аудитории и для Запада. "Мы не жалея живота своего идем освобождать свои территории, а вы жалеете для "Таурусы" и F-16, нехорошие вы люди". Это будет наступление для телекартинки.Это может быть по-прежнему Запорожское направление, Харьковское, любимое направление ВСУ, но скорее, они попытаются просчитать слабый участок нашего фронта с наименьшим количеством артиллерии, боеприпасов и ударить туда, чтобы продвинуться на несколько километров. Даже если их потом отбросят, это будет большой медийный и психологический эффект. Они скажут Западу, что нас отбросили, потому что у нас не было достаточного количества оружия. После этого можно будет апеллировать к вмешательству стран НАТО.К тому же, если расчеты аналитиков ВСУ покажут, что российская армия не сможет наступать по широкому фронту в силу отсутствия резервов, прикрытия флангов, тем более для ВСУ этот удар будет безопасным. Они нанесут удар, займут какую-то территорию, установят флаг, потом их выбьют оттуда, но дальше прорывать фронт у нас тоже не хватит сил. Вот это противник и буде постоянно демонстрировать.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20240201/1053026877.html
https://ukraina.ru/20240201/1053028980.html
https://ukraina.ru/20240201/1053018192.html
европа
харьков
запорожское направление
донецк
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, всу, удары, оон, суд, харьков, запорожское направление, донецк, луганск, валерий залужный, владимир зеленский
Интервью, Европа, ВСУ, удары, ООН, Суд, Харьков, Запорожское направление, Донецк, Луганск, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

Богдан Безпалько: Россия одержала юридическую победу над Украиной в суде ООН, но радоваться рано

14:34 01.02.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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ВСУ попытаются просчитать слабый участок нашего фронта с наименьшим количеством артиллерии, боеприпасов и ударить туда, чтобы продвинуться на несколько километров. Даже если их потом отбросят, это будет большой медийный и психологический эффект, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Международный суд ООН 31 января отклонил часть претензий Украины к России по иску 2017 года. Суд заявил, что у него нет достаточных доказательств считать республики Донбасса и террористическими организациями и отказался присудить Украине компенсации, на которых настаивал Киев. Кроме того, суд сообщил, что не может с полной уверенностью утверждать, что крымских татар преследовали по этническому признаку.
- Богдан Анатольевич, насколько значима эта юридическая победа России в противостоянии с Западом?
- Я согласен с тем, что это юридическая победа, но не скажу, что в этом есть наши большие заслуги. В реальности это дает основания людям, которые в Луганске и Донецке начали борьбу за свободу против Украины бороться и дальше, апеллируя к праву наций на самоопределение и ряду международных прав, закреплённых в Уставе ООН. Организации, которые признаются террористическими, это территориальные образования, религиозные, идеологические становятся вне закона. Любое государство, которое будет иметь с ними связи, тоже попадает под этот удар.
Информационный марафон, посвященный второму туру президентских выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Поэтому сейчас решение суда ООН открывает возможности для сотрудничества не только с Донецком и Луганском, но и с Херсонской областью и Запорожской для международных акторов.
Также это показывает слабость Украины на международной арене. Украина – это объект, которым манипулируют, которые не может убедить международный суд и добиться каких-то решений. Но обольщаться этими решениями не стоит, потому что для нас важны не столько они, сколько реальность. Украина наносит удары по Белгороду, дважды за январь по Донецку, и никто ее террористическим государством и конкретных персон террористами не признает.
Никто не вводит санкций против Украины. Поэтому для нас решение суда ООН приятно, как будто нашему врагу отказали в праве называть нас дураками. Но в целом для нас это мало что меняет. Есть решения других судов, которые объявили нашего президента в розыск. Для нас это еще более оскорбительно, чем объявить Донецк и Луганск террористическими центрами.
- CNN предсказывает отставку главкома ВСУ до конца недели. Некоторые эксперты полагают, что возня вокруг Залужного – следствие борьбы Лондона и Вашингтона за контроль над украинскими элитами. Потеряет ли Залужный свой пост?
- Я не был бы уверен, что это борьба между Лондоном и Вашингтоном. Они не борются между собой, а разделяют функции в борьбе против России. Лондон координирует террористические акты, ракетные удары, диверсии, а американцы в целом поддерживают ВСУ. И обе страны пытаются заставить Европу, особенно Германию и Францию, финансировать Украину. Так что противоречий между ними никаких нет. Тем более в области Залужного и Зеленского. Они оба – лишь инструменты.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
13:37
Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску УкраиныВ среду, 31 января, Международный суд ООН поставил точку в многолетнем разбирательстве по иску Украины против России, отклонив все требования Киева и отказав ему в компенсациях со стороны Москвы, тем самым доказав всю абсурдность и надуманность претензий
Залужный, хоть и носит титул главкома ВСУ, не является единственным, кто планирует операции. Среди офицеров, есть много иностранцев, которые и занимаются военным планированием, логистикой, поэтому от Залужного критически ничего не зависит. Проблема в том, что захотят поменять политическое руководство, и Зеленский этому сопротивляется. Зеленский видит в Залужном главного соперника, потому что он популярен среди населения и политического класса.
Если его отправят в отставку, то все будет зависеть, на каких условиях это сделают. Его понизят в должности, но оставят в армии, или посадят в СИЗО и возбудят 20-30 уголовных дел. Все это более вероятно к концу легитимных полномочий Зеленского, к концу марта. Это будет стартом для политической карьеры Залужного. Не исключаю, что из Залужного будут лепить нового Де Голля. А Зеленский вернется к своему ремеслу, к шоу, может быть, в стенах парламента. Может быть, просто исчезнет.
- Не возникает ли у вас ощущение, что разговоры, которые звучат на Западе, о том, что у ВСУ нет снарядов, нет людей и все плохо, - это часть кампании по дезинформации нашего военно-политического руководства?
- Отчасти это так. Наши специалисты отмечают, что недостаток артиллерии и снарядов ВСУ пытаются компенсировать дронами-самоубийцами. Нам от этого не легче, может быть, даже хуже. Сейчас мы не можем полностью очистить воздушное пространство над Донецком от этих дронов.
Кризисные явления есть, но их могут преувеличивать ради дезинформации. Всплывают факты. Что человеческий ресурс у ВСУ может закончиться, но это вряд ли произойдет сейчас. Это может произойти через год, решающим для нас может быть 2025 год, когда ресурсы ВСУ и запада исчерпаются полностью.
То есть я расцениваю это как частичную дезинформацию, то есть преувеличение недостатков ВСУ до гипертрофированных значений. Если бы ВСУ были настолько брошены, то они бы уже оставили фронт и стали разбегаться.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
13:49
Залужного погубят его политические амбиции - западные СМИ об увольнении главкома ВСУДо конца этой недели, вероятно, до 4 февраля главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный будет уволен. Об этом сообщили журналисты из ведущих западных СМИ со ссылкой на собственные источники
- Будет ли принят закон о мобилизации, поданный в украинский парламент?
- Вероятно будет, но сейчас никто не хочет брать на себя ответственность за этот закон. Зеленский и Залужный перебрасывают на себя ответственность за людоедскую мобилизацию. Мобилизация необходима не столько для того, чтобы успешно обороняться, сколько для того, чтобы еще раз попытаться перехватить инициативу. То есть завалив мясом фронт, осуществить на каком-либо участке прорыв. Так что закон могут принять, но после того, как ставки политиков на Украине вырастут, и им будет уже все равно, кто и как возьмет на себя ответственность.
Если Залужного отправят в отставку, ему не придется сушить голову над этим законом, мобилизацией и пополнением ВСУ. Он скажет, что теперь он политик, и вместе с Тимошенко и Порошенко выступает против этого людоедского закона.
- Буданов недавно проговорился, а может, сделал это специально, сказав, что весной начнется новое наступление ВСУ. Возможно ли, что украинская армия накопит силы для нового удара?
- У них есть резервы, которые они берегут. Но этот удар будет играть роль медиа-психологического фактора для своей аудитории и для Запада. "Мы не жалея живота своего идем освобождать свои территории, а вы жалеете для "Таурусы" и F-16, нехорошие вы люди". Это будет наступление для телекартинки.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
09:03
Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без УкраиныВ четверг, 1 февраля, состоится спецсаммит ЕС, который будет практически полностью посвящён Украине. Ставки высоки: Киев рассчитывает на 50 из дополнительных 64,4 миллиардов евро в бюджете ЕС.
Это может быть по-прежнему Запорожское направление, Харьковское, любимое направление ВСУ, но скорее, они попытаются просчитать слабый участок нашего фронта с наименьшим количеством артиллерии, боеприпасов и ударить туда, чтобы продвинуться на несколько километров. Даже если их потом отбросят, это будет большой медийный и психологический эффект. Они скажут Западу, что нас отбросили, потому что у нас не было достаточного количества оружия. После этого можно будет апеллировать к вмешательству стран НАТО.
К тому же, если расчеты аналитиков ВСУ покажут, что российская армия не сможет наступать по широкому фронту в силу отсутствия резервов, прикрытия флангов, тем более для ВСУ этот удар будет безопасным. Они нанесут удар, займут какую-то территорию, установят флаг, потом их выбьют оттуда, но дальше прорывать фронт у нас тоже не хватит сил. Вот это противник и буде постоянно демонстрировать.
 
ИнтервьюЕвропаВСУударыООНСудХарьковЗапорожское направлениеДонецкЛуганскВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
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