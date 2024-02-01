"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год - 01.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240201/1053025417.html
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год - 01.02.2024 Украина.ру
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
Компания "Медиалогия" опубликовала на своем сайте рейтинг самых цитируемых средств массовой информации (СМИ) за 2023 год
2024-02-01T12:14
2024-02-01T12:14
новости
рейтинг
топ
сми
телеканал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101812/87/1018128747_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_acd3565d2ab924107a696dbbd7e9262f.jpg.webp
Топ самых цитируемых информационных агентств возглавило РИА Новости.Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).Также "Медиалогия" опубликовала топ-10 газет. В рейтинге по цитируемости в СМИ в 2023 году лидируют "Известия", рейтинг по цитируемости в соцмедиа возглавила "Комсомольская правда".Лидером среди журналов в минувшем году стал Forbes.Что касается телеканалов, лидером в 2023 году стал канал "Россия 24". Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ в эфире "Россия 24". В эфире телеканала выступили гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, министр финансов Антон Силуанов, глава Роспотребнадзора Анна Попова.Топ по цитируемости в соцмедиа возглавил – Телеканал Звезда.Топ радиостанций по итогам года возглавил Sputnik.А самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ стал сайт Rbc.ru.Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2023 года. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.
https://ukraina.ru/20240201/1053019258.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101812/87/1018128747_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6827ee301d052e4dc4ed3571431cde22.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рейтинг, топ, сми, телеканал, россия
Новости, рейтинг, топ, СМИ, телеканал, Россия

"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год

12:14 01.02.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
Компания "Медиалогия" опубликовала на своем сайте рейтинг самых цитируемых средств массовой информации (СМИ) за 2023 год
Топ самых цитируемых информационных агентств возглавило РИА Новости.

"Агентство сообщало о землетрясении в Турции и Сирии, о палестино-израильском конфликте, о ЧП на Крымском мосту, о разрушении Каховской ГЭС, о ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в материале.

Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).
Также "Медиалогия" опубликовала топ-10 газет. В рейтинге по цитируемости в СМИ в 2023 году лидируют "Известия", рейтинг по цитируемости в соцмедиа возглавила "Комсомольская правда".
Лидером среди журналов в минувшем году стал Forbes.
Что касается телеканалов, лидером в 2023 году стал канал "Россия 24". Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ в эфире "Россия 24". В эфире телеканала выступили гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, министр финансов Антон Силуанов, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Топ по цитируемости в соцмедиа возглавил – Телеканал Звезда.
Топ радиостанций по итогам года возглавил Sputnik.
А самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ стал сайт Rbc.ru.
Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2023 года. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.
Российский инвестиционный форум. День второй - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
10:04
Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраляУкраинские беспилотники долетели до Нижегородской области, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов обещает усиление атак. В Лондоне арестовали бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова
 
НовостирейтингтопСМИтелеканалРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах
12:14"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
12:11Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко
12:05Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации
12:00Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы
11:44Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин
10:52Залужного уволят до конца недели - CNN
10:29Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке Залужного
10:29Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов
10:04Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраля
09:22Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76
09:03Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины
08:59Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах
08:39США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
08:38Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
08:18Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев
08:08Главное за ночь 1 февраля
08:05"Евросоюз начнёт продавливать Украину": чего Киеву ждать от саммита ЕС
07:59Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат
07:58Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале
Лента новостейМолния