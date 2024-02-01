https://ukraina.ru/20240201/1053025417.html

"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год

"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год - 01.02.2024 Украина.ру

"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год

Компания "Медиалогия" опубликовала на своем сайте рейтинг самых цитируемых средств массовой информации (СМИ) за 2023 год

2024-02-01T12:14

2024-02-01T12:14

2024-02-01T12:14

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Топ самых цитируемых информационных агентств возглавило РИА Новости.Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).Также "Медиалогия" опубликовала топ-10 газет. В рейтинге по цитируемости в СМИ в 2023 году лидируют "Известия", рейтинг по цитируемости в соцмедиа возглавила "Комсомольская правда".Лидером среди журналов в минувшем году стал Forbes.Что касается телеканалов, лидером в 2023 году стал канал "Россия 24". Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ в эфире "Россия 24". В эфире телеканала выступили гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, министр финансов Антон Силуанов, глава Роспотребнадзора Анна Попова.Топ по цитируемости в соцмедиа возглавил – Телеканал Звезда.Топ радиостанций по итогам года возглавил Sputnik.А самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ стал сайт Rbc.ru.Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2023 года. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.

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новости, рейтинг, топ, сми, телеканал, россия