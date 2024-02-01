https://ukraina.ru/20240201/1053025417.html
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год - 01.02.2024 Украина.ру
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
Компания "Медиалогия" опубликовала на своем сайте рейтинг самых цитируемых средств массовой информации (СМИ) за 2023 год
2024-02-01T12:14
2024-02-01T12:14
2024-02-01T12:14
новости
рейтинг
топ
сми
телеканал
россия
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Топ самых цитируемых информационных агентств возглавило РИА Новости.Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).Также "Медиалогия" опубликовала топ-10 газет. В рейтинге по цитируемости в СМИ в 2023 году лидируют "Известия", рейтинг по цитируемости в соцмедиа возглавила "Комсомольская правда".Лидером среди журналов в минувшем году стал Forbes.Что касается телеканалов, лидером в 2023 году стал канал "Россия 24". Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ в эфире "Россия 24". В эфире телеканала выступили гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, министр финансов Антон Силуанов, глава Роспотребнадзора Анна Попова.Топ по цитируемости в соцмедиа возглавил – Телеканал Звезда.Топ радиостанций по итогам года возглавил Sputnik.А самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ стал сайт Rbc.ru.Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2023 года. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.
https://ukraina.ru/20240201/1053019258.html
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2024
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рейтинг, топ, сми, телеканал, россия
Новости, рейтинг, топ, СМИ, телеканал, Россия
"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
Компания "Медиалогия" опубликовала на своем сайте рейтинг самых цитируемых средств массовой информации (СМИ) за 2023 год
Топ самых цитируемых информационных агентств возглавило РИА Новости.
"Агентство сообщало о землетрясении в Турции и Сирии, о палестино-израильском конфликте, о ЧП на Крымском мосту, о разрушении Каховской ГЭС, о ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в материале.
Индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 202 120,61. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости в соцсетях (7 384 786 гиперссылок).
Также "Медиалогия" опубликовала топ-10 газет. В рейтинге по цитируемости в СМИ в 2023 году лидируют "Известия", рейтинг по цитируемости в соцмедиа возглавила "Комсомольская правда".
Лидером среди журналов в минувшем году стал Forbes.
Что касается телеканалов, лидером в 2023 году стал канал "Россия 24". Президент России Владимир Путин
ответил на вопросы представителей СМИ в эфире "Россия 24". В эфире телеканала выступили гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, министр финансов Антон Силуанов, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Топ по цитируемости в соцмедиа возглавил – Телеканал Звезда.
Топ радиостанций по итогам года возглавил Sputnik.
А самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ стал сайт Rbc.ru.
Исследование проводилось с 1 января по 31 декабря 2023 года. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.