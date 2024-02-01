https://ukraina.ru/20240201/1053019573.html

Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке Залужного

Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке Залужного - 01.02.2024 Украина.ру

Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке Залужного

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в видеообращении в соцсетях указала на несвоевременность разговоров об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ)

2024-02-01T10:29

2024-02-01T10:29

2024-02-01T10:29

валерий залужный

всу

тимошенко

юлия тимошенко

новости

украина

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"Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения, для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Опровержение этих слухов только увеличило подозрения, что они безосновательные", - сказала ТимошенкоПо ее мнению, на Украине много нерешенных вопросов в виде коррупции, политических интриг, непрофессионализма и "в такой момент отставка главкома точно не ко времени".Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Также СМИ заверяли, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ был и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

https://ukraina.ru/20240131/1053006077.html

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валерий залужный, всу, тимошенко, юлия тимошенко, новости, украина