"Евросоюз начнёт продавливать Украину": чего Киеву ждать от саммита ЕС

1 февраля лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит, чтобы вновь попытаться утвердить изменения в бюджет сообщества на 2024-2027 годы для изыскания €50 млрд для финансовой помощи Украине.

В прошлый раз, 14-15 декабря, этого сделать не удалось из-за вето премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, он выдвинул альтернативную инициативу: выделять Киеву деньги на год, а не сразу на 4, причём из внебюджетных источников, и при строгом контроле за расходованием средств.Нет Венгрии – нет проблемЕсть опасения, что и сейчас Венгрия будет блокировать инициативу о финансировании Украины. Терпение остальных государств-членов ЕС из-за позиции Венгрии заканчивается, рассказали дипломатические источники испанской газеты El Pais. Брюссель оказывает давление на Будапешт, грозя оставить заблокированными причитающиеся ему порядка €21 млрд из средств европейского фонда, пропустить очередь Венгрии в роли председателя Совета ЕС, которая должна наступить в июле 2024 года. Стране хотят дать понять, что она оказалась в изоляции, а это может иметь как политические, так и экономические последствия.В этой ситуации партнёры по ЕС начали искать варианты, как можно продолжить финансирование Киева в обход вето Венгрии.В частности звучала идея лишить Венгрию права голоса на основании статьи 7 договора о Европейском союзе 2007 года за неподобающее поведение Орбана и принять решение без неё. Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, этот вопрос находятся полностью в компетенции Совета ЕС В этот орган входят все 27 государств - членов Евросоюза, и вряд ли инициативу об ограничении полномочий Венгрии поддержит та же Словакия, премьер-министр которой Роберт Фицово многом разделяет позицию своего коллеги Орбана, в т.ч. в подходе к поддержке Украины. Вообще подготовка сценария о лишении Венгрии права голоса ведётся давно, но европейские чиновники опасаются последующего роста напряжённости между лидерами ЕС.Раз Будапешт не даёт разрешение на выделение средств для Киева из бюджета сообщества, можно создать альтернативный фонд. Это второй вариант, возникший в результате тайных обсуждений, писала американская газета The Wall Street Journal 21 января, проект соответствующего документа страны-члены ЕС получили в конфиденциальном порядке 19-го числа.План таков: специальный военный фонд будет использовать средства из Европейского фонда мира для компенсации странам — членам ЕС трат на военные поставки Украине (в 2024 году - около €7,5 млрд). У государств сообщества с малыми запасами боеприпасов появится возможность объединить ресурсы в совместных закупках. К тому же такая структура фонда позволила бы избежать траншей, которые регулярно блокируется Венгрия, и попыток потребовать что-либо взамен, добавляет The Wall Street Journal.22 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что Будапешт выступает против предложения Европейского союза создать новый фонд для оказания помощи Украине.Но уже через 3 дня источники агентства Bloombergсообщили, что Венгрия не будет препятствовать созданию нового фонда военной помощи, но вопрос о выделении €50 млрд "остаётся нерешённым".А 29 января советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан написал в соцсети X: "В субботу (27-го числа – ред.) Будапешт направил в Брюссель новое предложение, уточнив, что теперь он открыт к использованию бюджета ЕС для Украины и даже выпуску общего долга для её финансирования, если будут добавлены оговорки, которые дадут Будапешту возможность изменить своё мнение позднее".Это объявление прозвучало на фоне появившейся информации о намерении руководства ЕС обрушить экономику республики, если премьер Орбан не одобрит транш для Украины. Как сообщила британская газета The Financial Times, в распоряжении которой оказался внутренний документ ЕС, Брюссель может заблокировать причитающиеся Венгрии средства из европейских фондов, публично заявить о полном прекращении финансирования страны с целью "напугать рынки", обвалить курс её национальной валюты – форинта, - что повлечёт за собой сокращение рабочих мест, снизитинвестиционную привлекательность Венгрии и затормозит рост экономики.Представитель Совета ЕС от комментариев отказался, но источники The Financial Times в дипломатических кругах Евросоюза сказали, что многие страны поддерживают этот план. А министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что не в курсе о существовании такого документа, но эта информация лишь подтверждает слова венгерской стороны о том, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления, но Будапешт не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не поддастся шантажу.The Financial Times уточнило, что выпущенное сообщение основано на содержании реального документа – рабочей записки, подготовленной секретариатом Совета ЕС по собственной инициативе, которая описывает текущее состояние экономики Венгрии, но документ не отражает состояние продолжающихся переговоров по бюджету ЕС на каком-либо уровне и не содержит никакого специального плана в отношении бюджета ЕС или фонда для Украины, равно как и не определяет никакого плана в отношении Венгрии.Если такой сценарий воплотится в жизнь, то приведёт к Армагеддону в стране, заявил Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point, опубликованном 30 января, выразив уверенность в подлинности документа.Возможности Венгрии весьма ограничены. Венгрия – страна не богатая, страна, очень сильно зависимая от средств из фондов ЕС, поэтому не может себе позволить с ним ссориться, отмечает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв."Представляется, что 50 млрд согласуют, на некоторые уступки Венгрии в Брюсселе пойдут: согласовывать финансирование для Украины каждый год – да не проблема. Орбан так не мешал бы выделению денег для Украины, если бы не положение венгров в Закарпатье, скорее всего, ЕС возьмёт на себя обязательства по тому, чтобы права венгров, а заодно румын, болгар, поляков на территории Украины соблюдались. Требование Венгрии и лично Орбана – создание территориальной венгерской автономии в Закарпатье. Возможно, Евросоюз начнёт продавливать Украину и на это требование. Для Венгрии это вопрос принципиальный, для ЕС ничего такого, потому что напрямую целостность государства не затрагивает, а национальная автономия никак особо дело не меняет", - сказал он.Несмотря на нависшую угрозу, власти Венгрии твёрдо стоят на своей позиции относительно Украины. Орбан сказал, что не поддерживает выделение Киеву €50 млрд на период 2024-2027 годы, но готов на компромисс — ежегодное и единогласное утверждение финансирования для Украины. Европейцам €50 млрд нужны не меньше, чем украинцам, подчеркнул он."Главный аргумент заключается в том, что через 5 месяцев в Европе пройдут выборы. Мы полностью пренебрегли бы мнением европейцев, приняв сегодня решение, которое связывает Европу на 4 года и требует огромной суммы! Как будто мнение народа не имеет никакого значения, как и результат европейских выборов в июне", - заявил глава правительства.Орбан подчеркнул, что конфликт на Украине может быть урегулирован только путём мирных переговоров, военного решения не существует, а выделение €50 млрд "входит в рамки именно военного решения"."Я его не поддерживаю, и венграм оно тоже не нравится", - добавил премьер-министр.Украины раздора в отношениях локомотивов ЕСВпрочем, на пути дальнейшего финансирования Украины стоит не только непримиримая Венгрия, но и разногласия других членов ЕС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от крупных стран Евросоюза - Италии, Испании, но в первую очередь Франции - увеличить поставки вооружений ВСУ, указывая на намерение самой Германии потратить на эти цели вдвое больше, чем в прошлом году, порядка €8 млрд. Нарастить поддержку Киева в рамках двусторонних пакетов военной помощи также обещали Великобритания, Нидерланды и Швеция."В последние недели он (Шольц – ред.) читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе. <…> Причиной этого стала довольно мрачная военная ситуация: летнее контрнаступление Украины в основном провалилось, защитники едва держат оборону, республиканцы в Конгрессе США блокируют выделение дальнейшей военной помощи Киеву", - писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung 21 января.Разрыв между "порой напыщенной проукраинской риторикой" Парижа и её вкладом, "измеряемым в евро, всё же значителен", отмечает издание. С похожими претензиями позже выступила и председатель комитета Бундестага по обороне Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel. На упрёки в оказании помощи Украине в меньшем объёме, чем Польша, ФРГ, Великобритания, страны Балтии и Северной Европы, министр обороны Франции Себастьян Лекорню отреагировал "желчно", но вскоре Пятая республика объявила о выделении новой партии вооружений ВСУ, в т.ч. 78 САУ CAESAR, правда, позже пообещал профинансировать закупку всего12 гаубиц на общую сумму €50 млн.Меж тем, Франция, по информации газеты L'Opinion, занимает среди западных стран по поставкам оружия Украине последнее место, направив военную продукцию на €500 млн, для сравнения США, занимающие лидирующую позицию, – на €43,9 млрд, Германия – на €17,1 млрд, Великобритания – на €6,6 млрд, Норвегия – на €3,6 млрд, Дания – на €3,5 млрд.К числу основных доноров Украины, помимо этой 5-ки, также входят, по словам главы МИД РФ Сергея Лавров, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция."Украине за эти неполные 2 года на военные цели и на цели поддержания бюджета этой полностью обанкротившейся страны Запад уже выделил более $200 млрд. Для сравнения: на социально-экономическую поддержку государств глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее $80 млрд, но на 7 лет", - сказал министр 30 января на встрече в Москве с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины."[В Европе опасаются, что] украинцы могут проиграть войну в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьёзными трудностями. Ситуация настолько нестабильна, что украинское правительство не хочет признаваться в этом даже своим союзникам, вместо этого сея оптимизм — опасаясь усилить тех на Западе, кто утверждает, что необходимо прекратить инвестировать в проигрышную войну", - сказал Süddeutsche Zeitung один из дипломатов в Брюсселе.Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку, предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.На сегодняшний день Германия занимает 2-ю строчку как по общему объёму помощи Украине, так и по военной, уступая по этому показателю только США.Более того, у Германии закончились деньги для финансовой поддержки собственных граждан, констатировал уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер в эфире телеканала Das Erste."Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег", - сказал он.По оценке источников газеты Handelsblatt в правительстве ФРГ, дефицит федерального бюджета ФРГ в 2025 году может превысить €20 млрд.Дадут ли деньги Киеву?Почему актуален вопрос о €50 млрд? Вопрос выделения денег на вооружение для Украины затормозился в США, соответственно, и Соединённые Штаты, и Еврокомиссия выражают обеспокоенность тем, чтобы не растеряли остатки духа те, кто олицетворяет украинское политическое руководство, поэтому, разговор предстоит очень жёсткий, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко."Накануне саммита Боррель дал интервью французскому журналу L'Obs, в котором призвал вести войну до конца, под этим он понимает нанесение поражения России, хотя он понимает, что это невозможно. Под этим заявлением и действиями Еврокомиссии присутствует страх перед будущим, в любом случае встанет вопрос об ответственности [после окончания конфликта] в национальных масштабах стран, в рамках ЕС. И, мне кажется, вопрос о выделении Украине €50 млрд как раз и вопрос того, чтобы отстрочить эту ответственность. Видимо, расчёт строится на том, что война спишет всё. Я думаю, такие настроения присутствуют, публично они не озвучены, но они вполне очевидны. Когда мы говорим о дистанцировании от Украины, то здесь есть и тенденция дистанцирования от позиции Еврокомиссии: разные страны оговаривают своё участие на тех или иных условиях. И в будущем, когда начнётся разговор, это уже будет аргумент", - заявил эксперт.Западные СМИ регулярно пишут, что у Европы вот-вот иссякнут ресурсы для поддержки Украины, но и деньги, и вооружения продолжают поступать. Так наступит ли тот момент, когда возможности помогать Киеву у Брюсселя не будет?"Поддержка Украины обходится ЕС в десятки миллиардов евро, но ресурсы не бесконечны. Однако нет прямой зависимости между истощением ресурсов и политическими результатами. При определённой политической воли дополнительные деньги ЕС вытащить сможет, плюс военно-промышленный комплекс в ряде стран, в частности Франции да и в Германии, распробовали на вкус перспективы новых заказов, по снарядам, например. И мы получаем устойчивую лоббистскую коалицию, которая в войне заинтересована, поэтому будут внутри ЕС силы, которые лоббируют военную помощь и заинтересованы в военных действиях. Но есть и другие силы, которые задают вопрос: куда деваются деньги налогоплательщиков – в определённый момент это может сыграть определённую роль. Здесь встаёт вопрос о стратегическом терпении России", - сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Эксперт предупреждает, что не надо рассчитывать, что завтра у ЕС закончатся деньги, - мы имеем дело с крупной экономикой, в которой деньги могут найтись.Отвечая на вопрос корреспондента издания "Украина.ру", заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил: "Украина – это антироссийский фактор политики Евросоюза. Украину принимают именно по этим параметрам, ноябрь 2013 года забыт, когда Ангела Меркель предлагала обсудить вопрос того, что Украина должна быть частью пространства между ЕС и Россией, забыт, поэтому за ценой Евросоюз не постоит. Брюссель будет влезать в долги. Украина – это не проукраинский вопрос, это вопрос антироссийский в большей степени".

