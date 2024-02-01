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"Обречены на крах": эксперт раскрыл, как армия РФ разгадала замыслы ВСУ и завладела инициативой на фронте

"Обречены на крах": эксперт раскрыл, как армия РФ разгадала замыслы ВСУ и завладела инициативой на фронте - 01.02.2024 Украина.ру

"Обречены на крах": эксперт раскрыл, как армия РФ разгадала замыслы ВСУ и завладела инициативой на фронте

Противник не знает, где будут наступать российские силы, хотя украинское командование видит, что российское командование готовит войска. Армия РФ завладела стратегической инициативой на фронте и ВСУ не могут пробить мощную эшелонированную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T03:10

2024-02-01T03:10

2024-02-01T03:10

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Западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой на фронте. ВСУ не могут пробить российскую эшелонированную оборону, рассказал эксперт.Какие бы группировки украинские военные туда ни отправляли, какие артиллерийские комплексы они не сосредотачивали на фронте — все эти попытки пробить оборону ВС РФ обречены на крах, добавил редактор.Российское командование тогда разгадало замыслы ВСУ и на направлениях основного удара была выстроена эшелонированная оборона. Враг не смог преодолеть даже первую "линию Суровикина" и понес потери, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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