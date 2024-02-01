"Обречены на крах": эксперт раскрыл, как армия РФ разгадала замыслы ВСУ и завладела инициативой на фронте
Противник не знает, где будут наступать российские силы, хотя украинское командование видит, что российское командование готовит войска. Армия РФ завладела стратегической инициативой на фронте и ВСУ не могут пробить мощную эшелонированную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Западные источники подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой на фронте. ВСУ не могут пробить российскую эшелонированную оборону, рассказал эксперт.
Какие бы группировки украинские военные туда ни отправляли, какие артиллерийские комплексы они не сосредотачивали на фронте — все эти попытки пробить оборону ВС РФ обречены на крах, добавил редактор.
"При этом противник не знает, где мы будем наступать. Хотя он видит, что мы готовим войска. Это и есть стратегическая инициатива. ВСУ этим похвастаться не могут. Когда готовился контрнаступ, мы предполагали, где противник будет наступать", - подчеркнул Леонков.
Российское командование тогда разгадало замыслы ВСУ и на направлениях основного удара была выстроена эшелонированная оборона. Враг не смог преодолеть даже первую "линию Суровикина" и понес потери, заключил собеседник Украина.ру.
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