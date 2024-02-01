https://ukraina.ru/20240201/1052999117.html

"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском

"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском - 01.02.2024 Украина.ру

"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском

Любое продвижение ВС РФ на запад — это улучшение линии соприкосновения. Потому что ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался их удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T04:50

2024-02-01T04:50

2024-02-01T04:50

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Командование ВСУ постоянно говорит, что ВС РФ готовят большое наступление. Поэтому на таком фоне действия ВС РФ под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно. Западные СМИ подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, рассказал эксперт.Сейчас украинские войска ежедневно теряют по батальону и соотношение потерь складывается явно не в пользу противника. При этом ВСУ сложно восполнять потерю уничтоженной техники и подготовленных бойцов, добавил редактор.Поэтому взятие Табаевки на Купянском направлении выглядит как бои местного значения. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв российских войск, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1052992371.html

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купянское направление

украина

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новости, россия, вс рф, купянское направление, украина, сво, прорыв, купянск, угледар, артемовск