"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском - 01.02.2024 Украина.ру
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"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском
"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском - 01.02.2024 Украина.ру
"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском
Любое продвижение ВС РФ на запад — это улучшение линии соприкосновения. Потому что ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался их удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T04:50
2024-02-01T04:50
новости
россия
вс рф
купянское направление
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прорыв
купянск
угледар
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Командование ВСУ постоянно говорит, что ВС РФ готовят большое наступление. Поэтому на таком фоне действия ВС РФ под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно. Западные СМИ подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, рассказал эксперт.Сейчас украинские войска ежедневно теряют по батальону и соотношение потерь складывается явно не в пользу противника. При этом ВСУ сложно восполнять потерю уничтоженной техники и подготовленных бойцов, добавил редактор.Поэтому взятие Табаевки на Купянском направлении выглядит как бои местного значения. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв российских войск, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1052992371.html
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купянское направление
украина
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, вс рф, купянское направление, украина, сво, прорыв, купянск, угледар, артемовск
Новости, Россия, ВС РФ, Купянское направление, Украина, СВО, прорыв, Купянск, Угледар, Артемовск

"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском

04:50 01.02.2024
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP / Libkos
Читать в
Любое продвижение ВС РФ на запад — это улучшение линии соприкосновения. Потому что ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался их удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Командование ВСУ постоянно говорит, что ВС РФ готовят большое наступление. Поэтому на таком фоне действия ВС РФ под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно. Западные СМИ подтверждают, что армия РФ сейчас завладела стратегической инициативой, рассказал эксперт.
"Да, (ВС РФ. - Ред.) захватили какие-то опорники. Да, взяли какое-то село, где давно никто не живет. Но любое наше продвижение на запад — это улучшение линии соприкосновения. ВСУ не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался удержать эти позиции", - подчеркнул Леонков.
Сейчас украинские войска ежедневно теряют по батальону и соотношение потерь складывается явно не в пользу противника. При этом ВСУ сложно восполнять потерю уничтоженной техники и подготовленных бойцов, добавил редактор.
Поэтому взятие Табаевки на Купянском направлении выглядит как бои местного значения. Это понемногу меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет прорыв российских войск, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 06:36
Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойнюХаризма Зеленского — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиРоссияВС РФКупянское направлениеУкраинаСВОпрорывКупянскУгледарАртемовск
 
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Заголовок открываемого материала
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04:50"ВСУ ежедневно теряют по батальону": эксперт рассказал о взятии Табаевки и успехах армии РФ под Купянском
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