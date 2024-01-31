https://ukraina.ru/20240131/1053001743.html

Фильм "Долгие проводы": мнимое диссидентство, как промоушен

Фильм "Долгие проводы": мнимое диссидентство, как промоушен - 31.01.2024 Украина.ру

Фильм "Долгие проводы": мнимое диссидентство, как промоушен

Фильм режиссёра Одесской киностудии Киры Муратовой "Долгие проводы" вышел на экраны Советского Союза 1 января 1971 года. После проката он надолго лёг на полку, что послужило в перестроечные времена поводом объявить его незаслуженно гонимым властями шедевром, а его режиссёра – настоящим диссидентом. Но так ли это было на самом деле?

2024-01-31T16:00

2024-01-31T16:00

2024-01-31T16:00

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Всё началось с того, что сценарист Наталья Рязанцева написала сценарий с рабочими названиями: "О женщинах и детях", "Вам в дорогу на память", "Приглашение к биографии". Киностудия "Мосфильм" его приняла, но по каким-то причинам для экранизации никак не могли подобрать режиссёра. Стремясь сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, Рязанцева обратилась за помощью к первому заместителю председателя Госкомитета по кинематографии при Совете министров СССР Владимиру Евтихиановичу Баскакову. Однако вместо помощи она получила суровую отповедь – Баскаков видел, как Рязанцева отдыхала в престижном доме отдыха для советской элиты "Лесные дали". Исходя из этого, чиновник вполне логично заявил, что "откуда ей знать, как живет её героиня", которая по сценарию была простой машинисткой с окладом в 80 рублей. Одним словом, сценаристке Баскаков никак не помог.Чтобы устранить свой недочёт, Рязанцева сделала героиню переводчицей в НИИ с высшим образованием и с более высоким окладом, но производство фильма по-прежнему с "мёртвой точки" не сдвигалось.И тут "на горизонте" появилась давняя подруга Рязанцевой режиссёр Кира Георгиевна Муратова. К тому времени у неё уже вышел первый самостоятельный фильм "Короткие встречи" (1967), который пользовался определённым успехом, однако не столько из-за какой-то выдающейся художественной ценности, а из-за участия в нём Владимира Семеновича Высоцкого, имевшего уже к тому времени в СССР невероятную популярность. Благодаря этому фильму Муратову даже сделали на Одесской студии председателем режиссёрской секции. Однако следующую её заявленную на производство картину, редколлегия киностудии "зарезала", о чем она не преминула пожаловаться подруге. Та обрадовалась – на ловца и зверь бежит. Рязанцева тут же предложила Муратовой подать на редколлегию её сценарий.В результате подруги с этим проектом смогли пройти комиссию Одесской киностудии – сценарий приняли в производство, но с оговоркой, что его необходимо доработать. Муратова вызвала Рязанцеву в располагавшийся в подмосковном Болшево Дом творчества, где они вместе начали работу по доводке сценария. Когда они посчитали, что он достаточно доработан, Муратова отправилась в Одессу. Вскоре от неё в Москву пришла телеграмма: "картину закрыли после проб, предложили 17 поправок".Госкино была непонятна героиня фильма: хорошая она или плохая, и её характер попросили конкретизировать. Жаркими июльскими ночами 1970 года подругам снова пришлось сидеть и работать, то теперь уже в номере одесской гостиницы, и вносить в сценарий новые правки. Как только они отправили очередной вариант в Госкино, Одессу закрыли на карантин из-за эпидемии холеры – работа над производством фильма снова встала.Сотрудникам киностудии пришлось жить под охраной в какой-то школе – выходить наружу строго-настрого запрещалось. В результате время было упущено, съёмки начались только осенью, поэтому в кадре отчаянно мерзнувшим на съемочной площадке актёрам приходилось изображать лето.Позже, после просмотра уже отснятого материала, картину снова закрыли, требуя внести очередные правки. В результате из-за бесконечных правок и специфического восприятия режиссёром материала, смысл сценария и всего фильма полностью поменялся. Изначально он был о ребёнке, который рос без отца, но потом погостил у него, и детское мировоззрение полностью перевернулось. У Муратовой же фильм стал о матери ребенка, которая на почве боязни потерять стремящегося уехать к отцу сына, превращается в форменную истеричку.Главную женскую роль великолепно исполнила актриса БДТ Зинаида Максимовна Шарко. В кино она отметилась в двадцати работах, но только у Муратовой ей досталась главная роль. Ее сына Сашу сыграл Олег Владимирский. Музыку к фильму написал композитор Олег Каравайчук.Муратова не отпускала Рязанцеву практически до самого окончания работы над монтажом картины. В результате, когда он был завершён, бывшие подруги вдрызг разругались, и больше никогда не сотрудничали.По окончании производства фильм прошёл все инстанции и получил прокатную лицензию – с негатива сделали более 500 копий и разослали по всем уголкам СССР. Премьера состоялась 1 января 1971 года, в самое "киношное" время новогодних каникул, и, тем не менее, за весь прокатный период его посмотрели всего 1,7 млн. человек. Для СССР 70-х это было не просто мало, это был жалкий мизер.В конце года журнал "Советский экран" провёл традиционный опрос своих читателей, и по результатам голосования выяснилось, что "Долгие проводы" являются худшим фильмом 1971 года – 27,3% зрителей признали его плохим, 7,3% — слабым, 30,9% — посредственным, 21,8% — хорошим и только 7,2% — отличным.И для фильма и для его режиссёра этот результат имел самые плачевные последствия – копии ленты изъяли из проката и уничтожили, а Муратову отстранили от работы за профнепригодность. В результате сохранилось всего несколько копий фильма: одну вывезла в Ленинград и показала главному режиссеру БДТ Георгию Александровичу Товстоногову исполнительница главной роли Зинаида Шарко, другую сохранил друг Муратовой режиссер Алексей Юрьевич Герман. Он считал Муратову выдающимся режиссёром и любил шутить, что: "Когда-нибудь Одессу переименуют в Муратовку".Герман пытался спасти фильм, показывая его своим высокопоставленным знакомым, но из этой затеи ничего не вышло – они также ничего в нем не находили, как и подавляющее большинство советских зрителей. В результате негатив фильма так и оставался лежать на полке. В отличие от своего создателя, он оставался невостребованным более 15 лет.Тем временем, получив такой печальный результат, украинские чиновники от кино потребовали от директора Одесской киностудии Геннадия Пантелеевича Збандута Муратову немедленно уволить. Однако на свой страх и риск он без лишнего шума перевел её на должность библиотекаря, и кроме того предложил преподавать в "Школе киноактера".В опале Кира Георгиевна пробыла до 1978 года, а затем переехала в Ленинград на киностудию "Ленфильм", где встретила больше понимания, и уже в 1979 году вышла ее картина "Познавая белый свет".В 1985 году в СССР Горбачев объявил "Перестройку", несущую, в том числе, и ослабление железной хватки цензуры. И вот ту-то и началась долгая и кропотливая работа по мнимой "реабилитации" и форменной рекламе этой ленты, которую сегодня бы назвали "промоушеном". "Фишка" была в том, что Муратова, Герман и другие именитые киноделы при каждом удобном случае рассказывали, что фильм "Долгие проводы", дескать, пал жертвой безжалостной и хладнокровной советской цензуры. О том, что его "зарезали" сами зрители, киноделами тактично умалчивалось. После этой агитационной кампании в июне 1987 года фильм "Долгие проводы" снова вышел на экраны, но на этот раз не только советские, но и всего мира. В разные годы его показывали на международных фестивалях и в прокате Италии, Польши, Швейцарии, Франции, Венгрии, Мексики, Аргентины. Там его причислили к элитарному кино, одним махом поставив Муратову в один ряд с таким выдающимся и действительно не понятыми режиссерами как, например, Параджанов или Тарковский. С таким промоушеном фильм уже собрал несколько больше зрителей – аж 4 миллиона.Но особенно золотое время для режиссера Киры Муратовой настало после 1991 года. Молодой Украине нужны были свои собственные герои и культурная элита, и вот тут-то она была признана и обласкана властью по полной. До самой смерти в 2018 году она получала всевозможные кинонаграды и премии, которые только существовали на Украине. Заслуженно же, или нет – это пусть каждый решает самостоятельно.

https://ukraina.ru/20231126/1051334878.html

https://ukraina.ru/20230930/1049789049.html

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2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, кино, кинематограф, фильм, одесская киностудия