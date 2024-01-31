https://ukraina.ru/20240131/1052997055.html
"Киевская власть в агонии": Захарова сделала выводы из ситуации с Залужным
"Киевская власть в агонии": Захарова сделала выводы из ситуации с Залужным - 31.01.2024 Украина.ру
"Киевская власть в агонии": Захарова сделала выводы из ситуации с Залужным
Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2024-01-31T09:50
2024-01-31T09:50
2024-01-31T09:50
валерий залужный
новости
мария захарова
киевский режим
украина
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"Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности - как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", - сказала ЗахароваОна напомнила, что ранее Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. В свою очередь британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался. Издание также утверждало, что действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривали и командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, новости, мария захарова, киевский режим, украина
"Киевская власть в агонии": Захарова сделала выводы из ситуации с Залужным
Ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности - как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, там все держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь <…> Над этой кучей, куда поставляют очередные подачки. Это все, что осталось от украинской бюрократии", - сказала Захарова
Она напомнила, что ранее Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти.
"Они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца", - спрогнозировала Захарова.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки.
В свою очередь британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался.
Издание также утверждало, что действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривали и командующего сухопутными войсками Александра Сырского.