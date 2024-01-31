https://ukraina.ru/20240131/1052992050.html

"… родной ветерок Приднепровья". Фронтовой поэт Яков Хелемский родом с Киевщины

"… родной ветерок Приднепровья". Фронтовой поэт Яков Хелемский родом с Киевщины - 31.01.2024 Украина.ру

"… родной ветерок Приднепровья". Фронтовой поэт Яков Хелемский родом с Киевщины

Жизнь поэта Якова Хелемского пришлась на всю историю советского государства: литератор родился 31 января в 1914 году в Киевской губернии, Василькове

2024-01-31T07:58

2024-01-31T07:58

2024-01-31T07:58

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поэт

великая отечественная война

поэзия

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Ушел из жизни поэт уже в постсоветской России – в Москве, в сентябре 2003 года, прожив со своей страной все самые драматичные страницы жестокого XX века.Мастер слова и рифмы, Хелемский чутко реагировал на сменяющие друг друга художественные перемены в советской поэзии: традиционно называющийся поэтом-фронтовиком, прошедший с пламенным словом фронтовые дороги Великой Отечественной войны, в 60-е он напишет лирические, оттепельные строки:Остаться можно в памяти людскойНе циклами стихов и не томами прозы,А лишь одной-единственной строкой:"Как хороши, как свежи были розы!"На Киевщине поэт прожил немного, но помнил и писал о родных краях – и тогда, когда освещал будни солдат и партизан во фронтовой газете на Орловщине и Брянщине, и тогда, когда писал прозу в Москве, после войны, будучи уже заслуженным членом Союза писателей СССР.Сам он о своем происхождении и национальности в стихотворении "Посвящение" написал так:"Мне незнакомы ни иврит, ни идиш –Месторожденье было таково,Я сызмала – очередной подкидышВ славянский мир и в языки его.Мне жаль, что отчих говоров не знаю,Так вышло. Не стыжусь и не горжусь,Мне выпала лингвистика иная –Россия, Украина, Беларусь."Еврейское происхождение поэта не было больной тайной: ненастоящее отчество, не указанное в паспорте во взрослом возрасте – Александрович, а настоящее – Айзекович – вариант имении Исаак на идише. Тем не менее Хелемский не относил свое творчество к еврейскому и не писал на идише.Кроме Киева и Украины у поэта были еще два любимых города: Минск и Варшава. Столице советской Белоруссии он посвятил много стихов и прозаических текстов, а на стихи о столице польской Марк Бернес написал одну из своих известных песен – "Пани Варшава":"Будут мне снится аллеи твои.С каждым свиданьем светлее они.Мы побратались навеки, Варшава.Здесь я оставлю частицу души.Мирно живи и свободно дыши.Кровно я связан с тобою, Варшава.Пани Варшава, товарищ Варшава…"Песни, музыкальное воплощение стихов Хелемского стали одной из самых ярких страниц творчества поэта.Плодами творческого сотрудничества стали десятки песен именитых советских композиторов, большинство были написаны в военное и послевоенное время Матвеем Блантером, Вано Мурадели, Борисом Мокрусовым, Яном Френкелем, Оскаром Фельцманом, Эдуардом Колмановским.В 40-50-е годы каждый знал эти песни: "Как делишки, старик", "Это вам, романтики", "Под нашими спортивными знамёнами", "Старые пилоты", "Привет Бухаресту", "Люблю я машины попутные"…Необычная история у одной из песен, которая была популярна в 50-е и создавалась как личное посвящение: в 1956 году в Советский Союз на гастроли приехал французский шансонье и актер Ив Монтан.Приглашением и организацией гастролей занимался Марк Бернес, исполнитель большинства песен на стихи Хелемского, но дружеское посвящение Монтану – песню "Когда поет далекий друг" поэт написал с композитором Мокроусовым.Иву Монтану песня понравилась: впоследствии он перевел текст на французский язык и неоднократно исполнял ее далеко за пределами Советского Союза.Во время войны Хелемский служил корреспондентом во фронтовых газетах "На разгром врага" и "Суворовец", позднее получил два ордена Отечественной войны II степени.Газета "На разгром врага", организованная при Брянском фронте в августе 1941 года, открыла русской литературе много имен.Сотрудниками газеты были писатели Леонид Ленч, Исай Рахтанов, поэт Иосиф Уткин и другие. Всего вышло 710 номеров фронтовой газеты (750 дней существовал Брянский фронт). Издавалась она на одиннадцати языках народов Советского Союза. Здесь Хелемский впервые занялся переводами: он переводил по подстрочникам с разных языков, но больше всего текстов, поэзии и прозы, было переведено им с украинского, белорусского и польского:"…А я грузинам в русском переводеЧитаю белорусские стихи.Из речи в речь певуче переходитЗнакомая мелодия строки".Главным редактором газеты, о котором в воспоминаниях написали многие творческие сотрудники, все время ее существования был одессит, старший батальонный комиссар (впоследствии полковник) Александр Воловец."В его глазах всегда светилась доброта. Говорил он мягко, не прибегал к глаголам повелительного наклонения. Но любое его слово, пожелание, совет, просьба воспринимались нами безоговорочно. Все любили Воловца. Свои материалы ответственный редактор подписывал псевдонимом "капитан В. Андреев", - вспоминал Евгений Файншмидт.В ночь на 31 августа 1941 года фашистская авиация массированным налётом превратила центр Брянска в руины. Попаданием фугасной бомбы была разрушена и сгорела городская типография."Старший на дежурстве Байбиков успел увести всех работавших на выпуске газеты в укрытие, но в огне погиб набор специального и очередного номеров.Удалось спасти лишь заголовок. Специальный номер решено было делать в Орле, куда самолётом и автомашинами перебросили оперативную группу. За несколько часов по рукописям и черновикам восстановили утраченные материалы. Наборщики, корректоры, печатники работали, невзирая на ежечасные тревоги. Номер вышел в срок", - вспоминал писатель Владимир Портнов.Одно из стихотворений Хелемского, напечатанных во время войны, в 1944 году, было посвящено комсомолке, Герою Советского Союза посмертно, снайперше Алии Молдагуловой. Свой подвиг она совершила в 18 лет: подняла подразделение в контратаку против врага.Поэма "Сердце Лии" была напечатана во многих газетах и журналах:"Бушует зелёное русское летоВ озёрном краю возле станции Насва.Здесь мужеством Лии все травы согреты,И каждый цветок её именем назван.У старой траншеи, где Лия боролась,Из трудной земли пробивается колос,И лён растелился ковром синеватымВ лощине, где Лия метала гранаты.И хвоя шумит в том лесу, где впервыеПо мшистым тропинкам шагала в засадуОтважная Лия, упорная Лия,Казахская девушка, дочь Ленинграда".После войны Хелемский написал книгу "На темной ели звонкая свирель", посвященную спасению объектов культурного наследия в годы войны. В предисловии он рассказал читателю, как лично был свидетелем освобождения Советской армией Ясной Поляны и других мест, связанных с творчество Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева.Стихотворение Якова Хелемского, посвященное Киеву в 1945 году:Никогда в этом городе не было пыли,Лишь цветочной пыльцою лицо овевало.Здесь водою днепровскою улицы мыли,Да и ныне до блеска промыты кварталы.Отчего же родной ветерок ПриднепровьяОсыпает прохожего яростной пыльюИ песчинки, пропахшие дымом и кровью,Мне забили гортань и глаза ослепили?Это ветер прошёл по обугленным стенам,Обметая золу на пожарищах старых.Он клубится Крещатика пеплом священным,Душным прахом, летящим из Бабьего Яра.Если вы под листвою пахучих каштановВ этом городе горе былое забыли,Вам напомнят о нём, обдавая нежданно,Безутешное облако пепла и пыли.

https://ukraina.ru/20240125/1052899115.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, поэт, великая отечественная война, поэзия