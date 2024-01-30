Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом - 30.01.2024 Украина.ру
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Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом
Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом - 30.01.2024 Украина.ру
Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом
Россия выступает за то, чтобы все отношения между государствами строились на международном праве, прежде всего на принципах Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января в Москве, в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации на Украине
2024-01-30T12:40
2024-01-30T12:41
новости
сергей лавров
международное право
оон
косово
крым
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Лавров на примере Косово и Крыма рассказал, как Россия и Запад понимают международное право. По его словам, когда Западу надо оторвать Косово от Сербии, он заявляет о том, что необходимо уважать право нации на самоопределение.Например, Крым восстал "против кровавого госпереворота" в Киеве, отказался сотрудничать с путчистами, которые незаконно захватили власть, и провел референдум. С другой страны, в Косово не было никакого референдума об отделении края от Сербии, "там просто Запад так решил", напомнил министр."Крым проводит референдум о независимости и воссоединении с Россией. А Запад говорит: нет, нарушена статья устава, где провозглашается территориальная целостность государства. У нас раньше говорили – "Закон что дышло - куда повернул, туда и вышло". Этим международным правом Запад вертит по своему усмотрению, в зависимости от того, как это вписывается в его правила", - рассказал Лавров.Тем временем главный принцип Устава ООН – это статья, где говорится, что ООН основаны на суверенном равенстве государств, подчеркнул дипломат.Однако этот принцип Запад не применял на практике ни разу, после того, как были созданы ООН."Ни разу ни в одном конфликте не было уважения этого принципа со стороны США и его сателлитов", - подытожил Сергей Лавров.Ранее глава российского МИД усомнился в том, что власти в Киеве готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при посредничестве экс-президента США Дональда Трампа.
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новости, сергей лавров, международное право, оон, косово, крым
Новости, Сергей Лавров, международное право, ООН, Косово, Крым

Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом

12:40 30.01.2024 (обновлено: 12:41 30.01.2024)
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Россия выступает за то, чтобы все отношения между государствами строились на международном праве, прежде всего на принципах Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января в Москве, в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации на Украине
Лавров на примере Косово и Крыма рассказал, как Россия и Запад понимают международное право. По его словам, когда Западу надо оторвать Косово от Сербии, он заявляет о том, что необходимо уважать право нации на самоопределение.
Например, Крым восстал "против кровавого госпереворота" в Киеве, отказался сотрудничать с путчистами, которые незаконно захватили власть, и провел референдум. С другой страны, в Косово не было никакого референдума об отделении края от Сербии, "там просто Запад так решил", напомнил министр.
"Крым проводит референдум о независимости и воссоединении с Россией. А Запад говорит: нет, нарушена статья устава, где провозглашается территориальная целостность государства. У нас раньше говорили – "Закон что дышло - куда повернул, туда и вышло". Этим международным правом Запад вертит по своему усмотрению, в зависимости от того, как это вписывается в его правила", - рассказал Лавров.
Тем временем главный принцип Устава ООН – это статья, где говорится, что ООН основаны на суверенном равенстве государств, подчеркнул дипломат.
Однако этот принцип Запад не применял на практике ни разу, после того, как были созданы ООН.
"Ни разу ни в одном конфликте не было уважения этого принципа со стороны США и его сателлитов", - подытожил Сергей Лавров.
Ранее глава российского МИД усомнился в том, что власти в Киеве готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при посредничестве экс-президента США Дональда Трампа.
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