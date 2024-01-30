План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО - 30.01.2024 Украина.ру
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План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО
План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО - 30.01.2024 Украина.ру
План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО
События развиваются таким образом, что к 2025 году Украина в своем нынешнем виде может существовать, а может уже и не существовать, именно так стоит вопрос. Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
2024-01-30T03:05
2024-01-30T03:05
эксклюзив
украина
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По мнению эксперта, из-за оттягивания с решением финансового вопроса, то есть вопроса выделения западной помощи, Киев не в состоянии планировать военные операции, все откладывается примерно на середину текущего года. А тогда, возможно, уже в каком-то новом составе политического руководства на Украине будет сформирована более компромиссная позиция.Пока финансовый вопрос помощи Украине откладывается в США на потом. Чего ожидать?"Я бы не исключал, что на элитном уровне США демократы будут готовы доиграть игру идеологической поддержки Украины, но решение вопроса Украины будет передано республиканцам де факто. На вот том самом незримом уровне глубинного государства, которое так не любит Трамп", - сказал политолог.И 2025 год будет годом либо выживания Украины, либо годом новых угроз, "потому что так моделируется 2024-й", считает Ермолаев. По его мнению, сейчас необходим стратегический диалог внутри украинских элит для выработка вариантов "Б", "В" и т. д. - вариантов того, чего может достичь украинская политика.В частности, диалог о том, как организовать украинскую власть к маю 2024 года (когда заканчиваются полномочия Зеленского — Ред.) - "это то, что нужно украинским элитам критически", подчеркнул политолог. Он пояснил: монобольшинства в Раде больше нет, необходим коалиционный процесс."Тема состава и состояния власти, ее уже стоит рассматривать как тему поддержки или ослабления национальной безопасности", - считает Ермолаев. По его словам, стоит разобраться в целях России. Политолог полагает, что помимо главного приобретения — а это миллионы людей — Россия ставит целью исторический реванш.В России называли Украину несостоявшимся государством, мы с этим спорили, но за эти два года мы видим, что государство теряет доверие военнообязанных, теряет доверие пенсионеров, теряет доверие переселенцев, рассказал эксперт. По его словам, это разрушение системы доверия может привести к необратимым процессам внутреннего кризиса.Украинский политолог Виктор Небоженко в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Украина и Россия в настоящее время попали в тяжелую ситуацию позиционной войны, но предположил, что у западных партнеров согласован план не нового наступления ВСУ, но давления на европейскую территорию России.Запад понял, что стратегия санкций дошла до предела, ничего не получается, но есть другая стратегия - "запереть Россию в России", считает эксперт. В частности, с этой точки зрения можно рассматривать прием Швеции и Финляндии в НАТО."У России... есть суперсила, она заключается в безмежной (безграничной — Ред.) территории. Наполеон не смог пройти, Гитлер не смог пройти. Но эта безмежная территория в XXI веке при изменении технологических способов войны оказывается очень неудобная. То есть, ПВО не может покрыть всю европейскую территорию России...", - сказал Небоженко.По мнению политолога, Запад не может сказать об этом прямо, но такая стратегия разрабатывается. Небоженко считает, что НАТО не боится горячей войны с Россией, но говорит о российской угрозе в борьбе за бюджет.Тем временем внутри подконтрольной киевскому режиму Украины обострились и без того острые проблемы мобилизации. Мужчины не хотят отправляться на верную смерть и всячески избегают встреч с представителями ТЦК. У многих это получается. Как заявил глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, в стране есть "по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер".По словам главы комитета, которые приводят украинские СМИ, участвуют в экономических процессах, но таким образом, чтобы не попасть в поле зрения военкомата. Например, не пользуются кредитными картами, услугами госбанков, избегают путешествий между городами и т.д.Что касается самих военкомов, то их методы отлова мужчин на улицах городов и в транспорте внезапно раскритиковал Зеленский. Он заявил, что "очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы". Президент подчеркнул, что военкомы "не должны этого делать". В век цифровизации, по его словам, нужно решать этот вопрос более "современно".В связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что военкомов потом за их нарушения непременно "догонят", а их методы с остановкой общественного транспорта признают превышением полномочий.Причем это может случится еще при этой власти, считают авторы канала, поясняя: "беспредельная мобилизация уничтожает рейтинг Зеленского и нужно рефлексировать, чтобы удержать позиции".
https://ukraina.ru/20240129/1052971393.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина
Эксклюзив, Украина

План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО

03:05 30.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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События развиваются таким образом, что к 2025 году Украина в своем нынешнем виде может существовать, а может уже и не существовать, именно так стоит вопрос. Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
По мнению эксперта, из-за оттягивания с решением финансового вопроса, то есть вопроса выделения западной помощи, Киев не в состоянии планировать военные операции, все откладывается примерно на середину текущего года. А тогда, возможно, уже в каком-то новом составе политического руководства на Украине будет сформирована более компромиссная позиция.
Пока финансовый вопрос помощи Украине откладывается в США на потом. Чего ожидать?
"Я бы не исключал, что на элитном уровне США демократы будут готовы доиграть игру идеологической поддержки Украины, но решение вопроса Украины будет передано республиканцам де факто. На вот том самом незримом уровне глубинного государства, которое так не любит Трамп", - сказал политолог.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 22:19
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И 2025 год будет годом либо выживания Украины, либо годом новых угроз, "потому что так моделируется 2024-й", считает Ермолаев. По его мнению, сейчас необходим стратегический диалог внутри украинских элит для выработка вариантов "Б", "В" и т. д. - вариантов того, чего может достичь украинская политика.
В частности, диалог о том, как организовать украинскую власть к маю 2024 года (когда заканчиваются полномочия Зеленского — Ред.) - "это то, что нужно украинским элитам критически", подчеркнул политолог. Он пояснил: монобольшинства в Раде больше нет, необходим коалиционный процесс.
"Тема состава и состояния власти, ее уже стоит рассматривать как тему поддержки или ослабления национальной безопасности", - считает Ермолаев. По его словам, стоит разобраться в целях России. Политолог полагает, что помимо главного приобретения — а это миллионы людей — Россия ставит целью исторический реванш.
В России называли Украину несостоявшимся государством, мы с этим спорили, но за эти два года мы видим, что государство теряет доверие военнообязанных, теряет доверие пенсионеров, теряет доверие переселенцев, рассказал эксперт. По его словам, это разрушение системы доверия может привести к необратимым процессам внутреннего кризиса.
Украинский политолог Виктор Небоженко в эфире интернет-канала Politeka заявил, что Украина и Россия в настоящее время попали в тяжелую ситуацию позиционной войны, но предположил, что у западных партнеров согласован план не нового наступления ВСУ, но давления на европейскую территорию России.
Запад понял, что стратегия санкций дошла до предела, ничего не получается, но есть другая стратегия - "запереть Россию в России", считает эксперт. В частности, с этой точки зрения можно рассматривать прием Швеции и Финляндии в НАТО.
"У России... есть суперсила, она заключается в безмежной (безграничной — Ред.) территории. Наполеон не смог пройти, Гитлер не смог пройти. Но эта безмежная территория в XXI веке при изменении технологических способов войны оказывается очень неудобная. То есть, ПВО не может покрыть всю европейскую территорию России...", - сказал Небоженко.
По мнению политолога, Запад не может сказать об этом прямо, но такая стратегия разрабатывается. Небоженко считает, что НАТО не боится горячей войны с Россией, но говорит о российской угрозе в борьбе за бюджет.
Тем временем внутри подконтрольной киевскому режиму Украины обострились и без того острые проблемы мобилизации. Мужчины не хотят отправляться на верную смерть и всячески избегают встреч с представителями ТЦК. У многих это получается. Как заявил глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, в стране есть "по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых все, что знает государство, это их идентификационный номер".
По словам главы комитета, которые приводят украинские СМИ, участвуют в экономических процессах, но таким образом, чтобы не попасть в поле зрения военкомата. Например, не пользуются кредитными картами, услугами госбанков, избегают путешествий между городами и т.д.
Что касается самих военкомов, то их методы отлова мужчин на улицах городов и в транспорте внезапно раскритиковал Зеленский. Он заявил, что "очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы". Президент подчеркнул, что военкомы "не должны этого делать". В век цифровизации, по его словам, нужно решать этот вопрос более "современно".
В связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что военкомов потом за их нарушения непременно "догонят", а их методы с остановкой общественного транспорта признают превышением полномочий.
Причем это может случится еще при этой власти, считают авторы канала, поясняя: "беспредельная мобилизация уничтожает рейтинг Зеленского и нужно рефлексировать, чтобы удержать позиции".
 
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