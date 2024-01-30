https://ukraina.ru/20240130/1052957821.html

"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ

"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру

"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ

Если киевский режим решит, что ему плевать на другие направления, то он сможет удержать Авдеевку. Если в Авдеевку каждые сутки будут бросать по батальону, то ВСУ смогут два месяца удерживать укрепрайон. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T04:45

2024-01-30T04:45

2024-01-30T04:45

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Сколько еще смогут продержаться в Авдеевке ВСУ и сдадут ли укрепрайон через два месяца зависит от того, сколько резервов они готовы туда бросать. В Артемовск за сутки входил батальон (500 человек) ВСУ, и за эти же сутки он там погибал, рассказал эксперт.Если в Авдеевку каждые сутки тоже будут бросать по батальону, то два месяца ВСУ там смогут продержаться. Но после этого может возникнуть нехватка военных на других участках, добавил он.Кроме Авдеевки, ВСУ нужно обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях. Но ВС РФ не будут забрасывать их "мясными" штурмами. Мы будем наступать только тогда, когда будет хорошая огневая поддержка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html

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новости, россия, украина, авдеевка, днр, купянское направление, краснолиманское направление, штурм, укрепления, всу