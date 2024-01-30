"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
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"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ
"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ
Если киевский режим решит, что ему плевать на другие направления, то он сможет удержать Авдеевку. Если в Авдеевку каждые сутки будут бросать по батальону, то ВСУ смогут два месяца удерживать укрепрайон. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T04:45
2024-01-30T04:45
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краснолиманское направление
штурм
укрепления
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Сколько еще смогут продержаться в Авдеевке ВСУ и сдадут ли укрепрайон через два месяца зависит от того, сколько резервов они готовы туда бросать. В Артемовск за сутки входил батальон (500 человек) ВСУ, и за эти же сутки он там погибал, рассказал эксперт.Если в Авдеевку каждые сутки тоже будут бросать по батальону, то два месяца ВСУ там смогут продержаться. Но после этого может возникнуть нехватка военных на других участках, добавил он.Кроме Авдеевки, ВСУ нужно обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях. Но ВС РФ не будут забрасывать их "мясными" штурмами. Мы будем наступать только тогда, когда будет хорошая огневая поддержка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html
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новости, россия, украина, авдеевка, днр, купянское направление, краснолиманское направление, штурм, укрепления, всу
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, Купянское направление, Краснолиманское направление, штурм, укрепления, ВСУ

"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ

04:45 30.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Если киевский режим решит, что ему плевать на другие направления, то он сможет удержать Авдеевку. Если в Авдеевку каждые сутки будут бросать по батальону, то ВСУ смогут два месяца удерживать укрепрайон. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сколько еще смогут продержаться в Авдеевке ВСУ и сдадут ли укрепрайон через два месяца зависит от того, сколько резервов они готовы туда бросать. В Артемовск за сутки входил батальон (500 человек) ВСУ, и за эти же сутки он там погибал, рассказал эксперт.
Если в Авдеевку каждые сутки тоже будут бросать по батальону, то два месяца ВСУ там смогут продержаться. Но после этого может возникнуть нехватка военных на других участках, добавил он.
"Если киевский режим решит, что ему плевать на другие направления, лишь бы удержать Авдеевку, то он сможет ее удержать. Но если противник подойдет к этому вопросу более объективно, то способности ее удержать резко сократятся", - подчеркнул Евсеев.
Кроме Авдеевки, ВСУ нужно обороняться на Купянском, Краснолиманском и Северском направлениях. Но ВС РФ не будут забрасывать их "мясными" штурмами. Мы будем наступать только тогда, когда будет хорошая огневая поддержка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Юрий Щербаков интервью
18 января, 04:00
Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
 
НовостиРоссияУкраинаАвдеевкаДНРКупянское направлениеКраснолиманское направлениештурмукрепленияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ
04:40Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс
04:30Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина
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