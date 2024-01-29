https://ukraina.ru/20240129/1052959776.html

Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат Рады

Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат Рады - 29.01.2024 Украина.ру

Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат Рады

Для борьбы с коррупцией Украина пожертвовала частью суверенитета. Об этом заявила председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина 29 января в интервью испанской газете Pais

2024-01-29T13:41

2024-01-29T13:41

2024-01-29T13:41

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верховная рада

суверенитет

украина

коррупция

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"На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения - Ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", - заявила Радина.По ее словам, возглавляемый ею комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен тем, чтобы обеспечить антикоррупционные учреждения мандатами, полномочиями и ресурсами для "правильной и независимой" деятельности.С 2015 года на Украине действует Национальное антикоррупционное бюро – орган исполнительной власти со специальным статусом, который занимается выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о связях, вмешательстве и влиянии на деятельность НАБУ представителей посольства США в Украине.

https://ukraina.ru/20240129/1052956935.html

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новости, верховная рада, суверенитет, украина, коррупция