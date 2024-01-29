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Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента
Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента - 29.01.2024 Украина.ру
Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК
2024-01-29T13:19
2024-01-29T13:19
2024-01-29T13:19
владимир путин
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кандидат
цик
россия
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"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", - значится в постановлении.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.Ранее комиссия зарегистрировала трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое являются представителями парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.Самовыдвиженцам - Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
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владимир путин, выборы, новости, кандидат, цик, россия
Владимир Путин, выборы, Новости, кандидат, ЦИК, Россия
Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК
"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", - значится в постановлении.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Ранее комиссия зарегистрировала трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое являются представителями парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.
Самовыдвиженцам - Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.