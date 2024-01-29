Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента - 29.01.2024 Украина.ру
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Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента
Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента - 29.01.2024 Украина.ру
Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК
2024-01-29T13:19
2024-01-29T13:19
владимир путин
выборы
новости
кандидат
цик
россия
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"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", - значится в постановлении.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.Ранее комиссия зарегистрировала трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое являются представителями парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.Самовыдвиженцам - Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
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владимир путин, выборы, новости, кандидат, цик, россия
Владимир Путин, выборы, Новости, кандидат, ЦИК, Россия

Центризбирком России зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента

13:19 29.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК
"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", - значится в постановлении.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Ранее комиссия зарегистрировала трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое являются представителями парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.
Самовыдвиженцам - Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
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Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента РоссииЛидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости
 
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