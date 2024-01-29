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Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди

Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди - 29.01.2024 Украина.ру

Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди

Помимо новых регионов российскими должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости

2024-01-29T09:11

2024-01-29T09:11

2024-01-29T09:12

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ольга ковитиди

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"За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевиден практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди.Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года".

https://ukraina.ru/20231228/1052463937.html

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переговоры, новости, новые регионы, россия, ольга ковитиди