Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди - 29.01.2024 Украина.ру
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Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди
Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди - 29.01.2024 Украина.ру
Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди
Помимо новых регионов российскими должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости
2024-01-29T09:11
2024-01-29T09:12
переговоры
новости
новые регионы
россия
ольга ковитиди
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"За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевиден практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди.Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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переговоры, новости, новые регионы, россия, ольга ковитиди
переговоры, Новости, Новые регионы, Россия, Ольга Ковитиди

Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - сенатор Ковитиди

09:11 29.01.2024 (обновлено: 09:12 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Помимо новых регионов российскими должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости
"За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевиден практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года".
"Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией, с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Понятно и то, что Британия, не видящая никого, кроме себя, в мировой политике и манипулирующая украинским конфликтом, будет всячески мешать переговорам", - добавила парламентарий.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 12:05
Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорахПереговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря РИА Новости
 
переговорыНовостиНовые регионыРоссияОльга Ковитиди
 
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