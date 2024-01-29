"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой - 29.01.2024 Украина.ру
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"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой
"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой - 29.01.2024 Украина.ру
"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой
ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. По разным оценкам, ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они не успевают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-29T05:53
2024-01-29T05:53
новости
авдеевка
россия
днр
украина
потери всу
часов яр
артемовск
армия
клещеевка
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Сейчас у армии РФ есть продвижение на разных участках фронта. За сутки военные смогли освободить 23 квадратных километра на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ за все время контрнаступа смогли занять только 110 квадратных километра, потеряв 90 тысяч солдат, рассказал эксперт.ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. Есть хорошее продвижение в сторону Часова Яра. Также российские бойцы пресекли попытки окружить Артемовск со стороны Ягодного и Клещеевки, добавил он.Фактически сейчас Россия строит армию нового типа, которая не будет иметь равных. Но не для того, чтобы захватить Польшу или Германию, а чтобы обеспечить собственную безопасность, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052922418.html
авдеевка
россия
днр
украина
часов яр
артемовск
армия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, россия, днр, украина, потери всу, часов яр, артемовск, армия, клещеевка, окружение
Новости, Авдеевка, Россия, ДНР, Украина, потери ВСУ, Часов Яр, Артемовск, Армия, Клещеевка, окружение

"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой

05:53 29.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. По разным оценкам, ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они не успевают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у армии РФ есть продвижение на разных участках фронта. За сутки военные смогли освободить 23 квадратных километра на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ за все время контрнаступа смогли занять только 110 квадратных километра, потеряв 90 тысяч солдат, рассказал эксперт.
ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. Есть хорошее продвижение в сторону Часова Яра. Также российские бойцы пресекли попытки окружить Артемовск со стороны Ягодного и Клещеевки, добавил он.
"Мы постепенно решаем задачи на поле боя. Но не форсируем события, потому что мы бережем людей. В отличие от Украины. По разным оценкам, ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Они эти потери восполнить не успевают", - отметил Евсеев.
Фактически сейчас Россия строит армию нового типа, которая не будет иметь равных. Но не для того, чтобы захватить Польшу или Германию, а чтобы обеспечить собственную безопасность, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
26 января, 16:49
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