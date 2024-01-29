https://ukraina.ru/20240129/1052934322.html

"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой

"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой - 29.01.2024 Украина.ру

"Мыши идут в мышеловку": военный эксперт объяснил, почему нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой

ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. По разным оценкам, ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они не успевают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-29T05:53

2024-01-29T05:53

2024-01-29T05:53

новости

авдеевка

россия

днр

украина

потери всу

часов яр

артемовск

армия

клещеевка

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Сейчас у армии РФ есть продвижение на разных участках фронта. За сутки военные смогли освободить 23 квадратных километра на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ за все время контрнаступа смогли занять только 110 квадратных километра, потеряв 90 тысяч солдат, рассказал эксперт.ВС РФ нет смысла освобождать Авдеевку любой ценой. Если мыши идут в мышеловку, пусть идут дальше. Есть хорошее продвижение в сторону Часова Яра. Также российские бойцы пресекли попытки окружить Артемовск со стороны Ягодного и Клещеевки, добавил он.Фактически сейчас Россия строит армию нового типа, которая не будет иметь равных. Но не для того, чтобы захватить Польшу или Германию, а чтобы обеспечить собственную безопасность, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052922418.html

авдеевка

россия

днр

украина

часов яр

артемовск

армия

клещеевка

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новости, авдеевка, россия, днр, украина, потери всу, часов яр, артемовск, армия, клещеевка, окружение