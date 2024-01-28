СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ - 28.01.2024 Украина.ру
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СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ
СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ - 28.01.2024 Украина.ру
СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины
2024-01-28T10:41
2024-01-28T10:41
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СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда на закупках снарядов, говорится в сообщении.В украинском ведомстве отметили, что "документирование преступления" происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова.Украинские чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у "Львовского арсенала“ в августе 2022 года. Затем Минобороны Украины перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.Компания после получения денег от Минобороны перевела часть средств а баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину.Вскоре выяснилось, что поставщик не отправил Киеву ни одного артснаряда, а полученные средства вывели в тень на счет структуры на Балканах.Подозрение от СБУ получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики Минобороны Украины, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель иностранной компании.
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новости, украина, львов, сбу, минобороны украины, снаряды, коррупция, обыски
Новости, Украина, Львов, СБУ, Минобороны Украины, снаряды, коррупция, обыски

СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ

10:41 28.01.2024
 
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины
СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда на закупках снарядов, говорится в сообщении.
В украинском ведомстве отметили, что "документирование преступления" происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова.
"К сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ", - сообщает "Страна.ua".
Украинские чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у "Львовского арсенала“ в августе 2022 года. Затем Минобороны Украины перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.
Компания после получения денег от Минобороны перевела часть средств а баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину.
Вскоре выяснилось, что поставщик не отправил Киеву ни одного артснаряда, а полученные средства вывели в тень на счет структуры на Балканах.
Подозрение от СБУ получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики Минобороны Украины, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель иностранной компании.
11 января, 13:24
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