https://ukraina.ru/20240128/1052942715.html

СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ

СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ - 28.01.2024 Украина.ру

СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины

2024-01-28T10:41

2024-01-28T10:41

2024-01-28T10:41

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СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда на закупках снарядов, говорится в сообщении.В украинском ведомстве отметили, что "документирование преступления" происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова.Украинские чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у "Львовского арсенала“ в августе 2022 года. Затем Минобороны Украины перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.Компания после получения денег от Минобороны перевела часть средств а баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину.Вскоре выяснилось, что поставщик не отправил Киеву ни одного артснаряда, а полученные средства вывели в тень на счет структуры на Балканах.Подозрение от СБУ получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики Минобороны Украины, руководитель и коммерческий директор "Львовского арсенала", а также представитель иностранной компании.

https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html

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