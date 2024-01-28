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"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"

"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая" - 28.01.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"

В романе "Мастер и Маргарита", в отличие от многих других произведений, Булгаков никогда не называет по имени системы правоохранительных органов – ОГПУ (до 1934 года) или НКВД (после 1934)

2024-01-28T04:05

2024-01-28T04:05

2024-01-28T04:05

"вокруг булгакова"

эксклюзив

история

литература

михаил булгаков

мастер и маргарита

нквд

милиция

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Вполне возможно, что отсутствие наименования должно было скрыть дату событий, но скорее это была фигура умолчания, местами более страшная, чем сам дьявол.Действительно, обычно стараются избегать именно упоминания дьявола: "набожная, а откровеннее сказать – суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить".В романе же всё поставлено с ног на голову – именно сатана не особенно скрывается, называет своё имя, и мастер, посвящённый в тайное знание, легко разъясняет инкогнито "иностранного консультанта". А вот относительно НКВД говорится так: "целый этаж в одном из московских учреждений". Правда, милиционеры остались милиционерами, но вот люди, штурмующие в главе 27 "нехорошую квартиру", характеризуются как "большая компания мужчин, одетых в штатское".Надо отметить, что в более ранних произведениях никакого запрета на упоминание "административных органов" (так назывался КГБ на номенклатурном новоязе) не было. В "Роковых яйцах", например, фигурируют агенты ГПУ, которые первые отправляются на борьбу с гадами и героически гибнут.Правда, другие произведения писались до 1937 года. Между тем, последняя редакция романа писалась под явным впечатлением московских процессов – тут и Генрих Ягода на бале у сатаны, и боров Николай Иванович, подозрительно смахивающий на Бухарина… Кстати, в ранних редакциях, написанных до 1934 года ГПУ всё же есть.Даже слово "арест" употребляется крайне редко (его использует Маргарита в беседе с Азазелло который тут же отвечает, что вовсе он не из "учреждения").В общем, понятно, почему именно Булгаков не хочет лишний раз упоминать "чистую силу" (Булгаков бы на этом вполне мог сыграть, но известная фраза "у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки" появилась только в биографии Феликса Дзержинского издания 1941 года).Отметим, правда, что в ершалаимских главах "тайная стража" фигурирует под своим названием, а описанию её начальника Афрания (имя вполне историческое – так звали наставника императора Нерона и префекта преторианцев в I в.) Булгаков уделяет немало места, при том, что главный следователь по делу "банды Воланда" остаётся инкогнито (в сериале Бортко его роль играет Валентин Гафт в образе Лаврентия Берия).Уже сама по себе эта ситуация позволяет усомниться в подсказываемом многими булгаковедами тождестве слуг сатаны и слуг сатанинской власти. Некоторая связь между ними есть, но она много более сложна.Тождество напрашивается с процитированной выше фразы служанки Анфисы – аресты, дескать, произошли не просто так, а по наущению сатаны.Учитывая последующие действия Воланда по освобождению квартиры от Берлиоза, Лиходеева и Груни (последней повезло, хотя за ней замечен грех лености), можно поверить в то, что обитателей квартиры арестовали не случайно. Рассказчик, конечно, обращает внимание на то, что Анфиса суеверна, но по автору в квартиру ведь действительно вселяется нечистая сила… Однако, описание последующих событий заставляет полагать, что участие сатанинской свиты не было прямым.Нигде и никогда свита Воланда, тем более – он сам, не дают приказаний НКВД. Они из "другого ведомства". О чём прямо говорит Бегемот, рассматривая документы Поплавского:"Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!"Ему отделение известно, практикой выдавать паспорта кому попало он возмущён, но не имел власти пресечь эту прискорбную практику ранее и не декларирует намерения пресекать её впредь. Паспорт, кстати, возвращает в целости и сохранности, демонстрируя уважение к правовой системе страны Советов. В общем, не его это дело – командовать действиями милиции.Подтверждается это и в других главах. Когда надо убрать управдома, Коровьев звонит в милицию под именем жильца дома Тимофея Квасцова. В главах 27-29, где сотрудники органов уже плотно "сели на хвост" воландовской шайке, Бегемот и Коровьев устраивают цирковое представление, но не делают даже попытки как-то дать понять преследующим их людям своё служебное сродство. Правда, обходится без потерь с обеих сторон, что несколько странно – у сотрудников органов оружие боевое и вероятность задеть кого-то из своих при беспорядочной стрельбе, хотя бы рикошетом, – весьма велика.Другое дело, что Коровьев с Бегемотом работают инкогнито, раскрывать его они права не имеют, а со своими "коллегами" в ближайший раз встретятся только после их ("коллег") смерти.Автор склоняется к вводу, что нечистая и "чистая" сила в романе связаны очень опосредованно. НКВД – порождение не сатаны, а человеческого общества. И она во многом страшнее "шайки Воланда", ну хотя бы тем, что лишено какой-то индивидуальности.В то же время, нельзя сказать, что НКВД – это плохо: в присутствии его сотрудников (что милиционеров, что агентов) бесовские безобразия сразу же прекращаются. Вспомним председателя комиссии Прохора Петровича, которого "черти взяли", но который вернулся в свой костюм (продолжавший ставить резолюции) сразу же с появлением милиции.Вот что однозначно плохо, так это атмосфера доносительства, которую Булгаков в сатирическом ключе описал в Эпилоге. Её "жертвами стали, как это ни грустно, чёрные коты". Кроме того, "произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде – граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове – трое Володиных, в Казани – Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, – кандидат химических наук Ветчинкевич... Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет".Кто-то из острословов сказал, что, когда сатана хочет причинить вред человеку, он пнёт его человеческой ногой, а не лошадиным копытом. Булгаков же подводит нас к мысли, что "пинок человеческой ногой" с деятельностью сатана связан не обязательно. Более того, вообще в человеке достаточно сатанинского, чтобы пнуть и без вмешательства сатаны…P.S.: Приходилось встречать мнение, что следствие НКВД по делу "шайки Воланда" закончилось провалом.Не могу согласиться. Дело фактически расследовалось два дня, за это время сотрудники НКВД успели сесть шайке на хвост, изгнать её из квартиры №50 и заставить убраться из города. Весьма эффективно для структуры, не обладающей никакими паранормальными способностями.Что до объяснений произошедшего действиями банды гипнотизёров, тут уж простите – это НКВД, а не "святой отдел расследований еретической греховности" (официальное название инквизиции). Но даже во времена инквизиции обычный суд по уголовным делам (следствия как такового в средневековой Европе не было) не приплетал сатану туда, где видно было человеческое злоумышление.

https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html

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эксклюзив, история, литература, михаил булгаков, мастер и маргарита, нквд, милиция