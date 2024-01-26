Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин - 26.01.2024 Украина.ру
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Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин - 26.01.2024 Украина.ру
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин
Поджигатели военкоматов и сторонники подобных акций губят свою судьбу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
новости
россия
сергей нарышкин
военкомат
поджог
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"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.23 января жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет.
https://ukraina.ru/20240123/1052837881.html
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новости, россия, сергей нарышкин, военкомат, поджог
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, военкомат, поджог

Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин

10:12 26.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Поджигатели военкоматов и сторонники подобных акций губят свою судьбу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости
"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.
23 января жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.
Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет.
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 10:58
Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкоматЖителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщили 23 января в пресс-службе УФСБ России по региону
 
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