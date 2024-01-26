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Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин

Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин - 26.01.2024 Украина.ру

Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин

Поджигатели военкоматов и сторонники подобных акций губят свою судьбу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости

2024-01-26T10:12

2024-01-26T10:12

2024-01-26T10:12

новости

россия

сергей нарышкин

военкомат

поджог

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"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.23 января жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет.

https://ukraina.ru/20240123/1052837881.html

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новости, россия, сергей нарышкин, военкомат, поджог