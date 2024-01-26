https://ukraina.ru/20240126/1052913570.html
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин - 26.01.2024 Украина.ру
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин
Поджигатели военкоматов и сторонники подобных акций губят свою судьбу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
2024-01-26T10:12
новости
россия
сергей нарышкин
военкомат
поджог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/82/1022368291_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_2746cb0e4fe6946b216b2d2f02442191.jpg
"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.23 января жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет.
https://ukraina.ru/20240123/1052837881.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/82/1022368291_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_be6c5f2dea4c82e1d04b2acad6600a8b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей нарышкин, военкомат, поджог
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, военкомат, поджог
Поджигатели военкоматов губят свою жизнь и судьбу - Нарышкин
Поджигатели военкоматов и сторонники подобных акций губят свою судьбу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости
"Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу", - сказал Нарышкин.
23 января жителя Челябинской области, обвиняемого в попытке совершения теракта на объекте Минобороны РФ, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.
Обвиняемый являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. В 2023 году он совершил покушение на теракт в отношении объекта Минобороны, расположенного в регионе. В тот момент ему еще не было 18 лет.