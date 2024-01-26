"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров - 26.01.2024 Украина.ру
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"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров
"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров - 26.01.2024 Украина.ру
"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров
Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза. Об этом заявил 26 января в соцсетях экс-премьер Николай Азаров
2024-01-26T09:36
2024-01-26T09:52
николай азаров
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"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров.По его мнению, любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы президента Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны.В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов.
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николай азаров, население, украина, новости, власти украины
Николай Азаров, население, Украина, Новости, власти Украины

"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров

09:36 26.01.2024 (обновлено: 09:52 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза. Об этом заявил 26 января в соцсетях экс-премьер Николай Азаров
"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров.
По его мнению, любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы президента Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны.
В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов.
2 октября 2023, 17:57
Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - АзаровНаселение Украины уменьшилось до 23 млн человек. Оно продолжает сокращаться на фоне катастрофического падения рождаемости и массовой миграции из страны. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 октября написал в своём телеграм-канале
 
Николай АзаровнаселениеУкраинаНовостивласти Украины
 
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