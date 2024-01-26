https://ukraina.ru/20240126/1052913439.html

"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров

"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров - 26.01.2024 Украина.ру

"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров

Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза. Об этом заявил 26 января в соцсетях экс-премьер Николай Азаров

2024-01-26T09:36

2024-01-26T09:36

2024-01-26T09:52

николай азаров

население

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"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров.По его мнению, любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы президента Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны.В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов.

https://ukraina.ru/20231002/1049851405.html

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николай азаров, население, украина, новости, власти украины