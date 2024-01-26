"Голодоморы и близко не стояли". Зеленского могли бы растерзать, но украинцы предпочли сбежать - Азаров
09:36 26.01.2024 (обновлено: 09:52 26.01.2024)
Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза. Об этом заявил 26 января в соцсетях экс-премьер Николай Азаров
"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров.
По его мнению, любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы президента Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны.
В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов.
2 октября 2023, 17:57Эра вымирания: население Украины сократилось до 23 млн человек - АзаровНаселение Украины уменьшилось до 23 млн человек. Оно продолжает сокращаться на фоне катастрофического падения рождаемости и массовой миграции из страны. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 2 октября написал в своём телеграм-канале