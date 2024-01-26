https://ukraina.ru/20240126/1052901738.html

Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах

Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах - 26.01.2024 Украина.ру

Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах

Черновицкая область, она же украинская часть Буковины, на этой неделе прославилась в украинских СМИ регулярными похищениями военнообязанных на улицах города

2024-01-26T04:03

2024-01-26T04:03

2024-01-26T04:03

эксклюзив

украина

черновцы

черновицкая область

буковина

похищение

мобилизация

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Вслед за Одессой в регионе набирает обороты насильственная мобилизация. В украинском сегменте соцсетей расходятся видео, показывающие, как сотрудники ТЦК среди бела дня похищают мужчину, гулявшего с ребенком, бросая малыша на морозе. В другом случае они остановили велосипедиста, затолкав его в машину и бросив его велосипед.Не оставляют в покое даже медийных персон. На днях украинская музыкальная группа Intermezzo заявила, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили и похитили их вокалиста Владимира Билыка, а также его друга Андрея Дулецкого. По словам участников группы, их посадили в авто без номерных знаков, где уже был сотрудник полиции, и увезли в ТЦК, где заставили пройти медкомиссию.Группа заявляет, что у Дулецкого есть справка о непригодности, а Билык не может быть мобилизован, так как работает школьным учителем. На блокпосту парни сумели выскочить из автомобиля, но их поймали и избили в присутствии полиции. "Андрея много раз ударили по голове и коленям, чему полиция не препятствовала", - говорит один из музыкантов группы. После инцидента одного из похищенных забрала скорая помощь, а другого отвезли в ТЦК, где снова угрозами и избиениями заставляли подписать контракт на "добровольное" вступление в ВСУ.После разглашения скандала в ТЦК лишь заявили, что действовали по закону, а украинцы должны сами являться в военкомат. "Все понимают, что, этот беспредел военкомы творят с устного одобрения Офиса Президента лично Зеленского", - комментирует инцидент украинский telegram-канал "Легитимный".На днях также в Черновцах сотрудники того же ТЦК похитили на улице 35-летнего Сергея Гришина из Днепропетровской области, изъяв у него паспорт и такую крамольную вещь, как Конституция Украины, к которой тот пытался апеллировать. Похищенный пропал на три дня, нашли его в военкомате соседней области, где от него требовали "добровольно" подписать контракт и отправиться на фронт в качестве штурмовика.Мать похищенного утверждает, что у сына имеется врожденное заболевание почек, поэтому он был признан непригодным к службе. Сам похищенный объявил голодовку. "Я, Гришин Сергей Александрович был похищен ТЦК в городе Черновцы. Несмотря на мои объяснения, что у меня неизлечимое заболевание почек, врожденный поликистоз почек, меня удерживают в нечеловеческих условиях, без еды и воды, угрожая физической расправой, если я не попишу документы, которые нужны похитителям. Поэтому я объявляю голодовку", - написал в записке похищенный.Тем же, кого украинским военкомам удалось отправить в окопы, назад пути нет, по крайней мере целыми и невредимыми. В среду, 24 января, возле ратуши Черновцов состоялся очередной митинг родственников украинских военнослужащих. Они требовали ротации и жаловались, что 92-й батальон территориальной обороны 107 бригады ВСУ окончательно измотан в боях, но его не выводят на отдых, а постоянно перебрасывают "с нуля на нуль", затыкая им бреши в обороне."Они приехали туда, им обещали, что они будут на третьей линии, так как не отдохнули после предыдущего задания, а сейчас их ломают через колено, грозят, что если они не пойдут на "нуль", то они уклонисты, дезертиры и их посадят", - рассказала на митинге жена военнослужащего из Черновцов. Жены и матери военнослужащих на митинге требовали вернуть их территориальную оборону на Буковину. "Они в нашей юрисдикции, в юрисдикции Буковины и нам нужно их защищать", - говорит на митинге Олеся, жена одного из военнослужащих теробороны.Тем временем мэра Черновцов Романа Кличука на днях объявили в розыск в РФ. По его словам, его это не волнует. Ранее против него возбудили в РФ уголовное дело за распространение фейков о российской армии. В своем недавнем интервью Кличук жалуется, что у местного самоуправления центральная власть забрала доходы, а в городе необходимо менять 80% теплосетей и водопровод, которые уже давно отслужили свой срок.По его словам, городские власти и без того закупали для ВСУ дроны и снаряжение, но командир бригады, с которым он встречался, просил не покупать ничего, а давать лучше ему лично и деньгами на карту.Также, по его словам, мэрии и коммунальным предприятиям сейчас катастрофически не хватает кадров, так как люди не хотят официально устраиваться на работу, опасаясь мобилизации. "Поэтому положение сейчас очень плохое. И на коммунальных предприятиях, и на частных", - резюмировал Кличук. В результате сейчас без водоснабжения сидит почти половина города. Деньги на ремонт водопровода западные партнеры в прошлом году выделяли, но 600 млн гривен ушло только на "оформление документации" и "составление проектов".

https://ukraina.ru/20240110/1052609235.html

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эксклюзив, украина, черновцы, черновицкая область, буковина, похищение, мобилизация